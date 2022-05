Cristiano Malgioglio ha confessato di avere una vera e propria cotta per il cantante Sam Ryder, secondo finalista all’Eurovision.

Dopo la fine dell’Eurovision Song Contest, Cristiano Malgioglio ha confessato a La Stampa di essersi preso una vera e propria cotta per il cantante Sam Ryder, che ha rappresentato il Regno Unito al famoso festival musicale.

“Alla mia età, e non scriva quanti anni ho sennò non continuo l’intervista, mi sono preso la libertà di dire quello che voglio, quando voglio. […] Il mio preferito del cuore è Sam Ryder. Il mio amore confessato e gliel’ho anche detto quando l’ho incontrato. Ieri sera mi ha scritto ringraziandomi per quello che dico su di lui e quasi ho avuto un mancamento. Mi piacerebbe invitarlo a cena e cucinare per lui la parmigiana di melanzane. O le lasagne che so fare benissimo. Lui è bellissimo, bravissimo e ha una canzone che è una bomba. La notte vado a letto con la sua fotografia sotto al cuscino e a volte me lo sogno”, ha dichiarato il paroliere più famoso della tv.

Cristiano Malgioglio e Sam Ryder

Cristiano Malgioglio sa quello che vuole e non ha paura di ammetterlo: l’ultima cotta del paroliere italiano più famoso della tv è senza dubbio Sam Ryder, star di TikTok e secondo finalista all’Eurovision Song Contest 2022. Malgioglio ha rivelato di tenere una sua foto sotto al cuscino e ha ammesso anche che vorrebbe cucinare dei manicaretti per lui. Il cantante accetterà la proposta del celebre personaggio tv?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG