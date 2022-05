Il ballerino Samuel Peron sta facendo i conti con un grave e doloroso lutto: sua madre Gianna è scomparsa.

Il ballerino Samuel Peron in queste ore si sta trovando a fare i conti con un drammatico lutto: sua madre Gianna è scomparsa dopo alcune settimane in cui – sembra – avrebbe accusato alcuni problemi di salute. Ad annunciare la sua scomparsa è stata Serena Bortone, che a Oggi è un altro giorno ha voluto fare le condoglianze a Peron per la sua perdita:

“Voglio concludere salutando con un affetto e con un abbraccio fortissimi Samuel Peron. La mamma non è stata bene nelle ultime settimane e purtroppo è scomparsa ieri”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Dico una cosa a mamma Gianna. Deve essere stata una donna davvero formidabile per avere cresciuto un uomo così perbene, così brillante, educato e così gentile come Samuel. Un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia. Sono con te”.

Samuel Peron

Samuel Peron: morta la mamma

Un tragico lutto ha colpito Samuel Peron che, in queste ore, sta affrontando la dolorosa scomparsa di sua madre. Il ballerino era molto legato a mamma Gianna e al momento non è dato sapere quali siano state le causa della scomparsa della donna. Attraverso i social Samuel Peron non ha ancora commentato la notizia. Al suo fianco sarebbe rimasta sempre presente la fidanzata Tania Bambaci, che sicuramente gli ha offerto il suo sostegno in un momento tanto delicato.

Riproduzione riservata © 2022 - DG