Il ballerino professionista di Ballando con le stelle Samuel Peron ha collezionato numerose esperienze televisive – e non solo. Ecco vita privata e qualche curiosità.

Appassionato d’arte a tutto tondo, Samuel Peron ha deciso di fare di sé un ballerino. E ci è riuscito alla grande, trovando apprezzamento a livello nazionale. Ha iniziato a ballare sin da piccolino, dimostrando un talento davvero incredibile, tanto che l’esordio in televisione, nel suo primo corpo di ballo, è arrivato all’età di appena 9 anni. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Ecco qualche curiosità in più sulla vita di Samuel Peron.

Chi è Samuel Peron, la biografia

Samuel Peron è nato a Marostica (Vicenza) il 21 aprile 1982, sotto il segno zodiacale del Toro. A 4 anni ha iniziato a ballare, senza mai più fermarsi. Ma non ha mai messo lo studio al secondo posto: dopo il diploma presso l’istituto d’arte come designer, ha proseguito iscrivendosi a Scienze Motorie presso l’Università di Padova, laureandosi però all’Università telematica San Raffaele.

La vita privata di Samuel Peron

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Samuel Peron è fidanzato con Tania Bambaci dal 2014. I due hanno avuto un piccolo momento di crisi, alcuni anni fa, ma la loro storia non è mai stata messa in discussione.

La coppia è spesso osannata dai fan, grazie alle molte foto romantiche che il ballerino condivide con frequenza sul suo profilo Instagram.

Chi è la fidanzata di Samuel Peron, Tania Bambaci?

Tania Bambaci è nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) l’11 agosto 1990, sotto il segno zodiacale del Leone. Appassionata di moda, sin da ragazza ha iniziato la sua carriera di modella. Nel contempo ha proseguito i suoi studi, laureandosi in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Pisa.

Nel 2010, Tania ha partecipato per la prima volta a Miss Italia, vincendo la fascia di Miss Sicilia. L’anno seguente si è aggiudicata il titolo di Miss Mondo Italia e nel 2012 ha vinto Miss Italia. Ha conosciuto Samuel Peron nel 2014, e per entrambi è stato un colpo di fulmine. Dopo pochi mesi, i due sono andati a convivere.

Ha un profilo Instagram molto seguito, in cui è solita condividere foto artistiche e di lavoro, oltre a romantici scatti privati insieme al partner.

Samuel Peron a Ballando con le Stelle

Samuel è arrivato in televisione nel 1991, diventando parte del corpo di ballo di Cristina D’Avena nello show Sabato al circo. L’anno seguente ha partecipato a Bravo Bravissimo, di Mike Bongiorno. Nella sua giovinezza ha ampliato il suo background artistico, spaziando dal latino americano al liscio, passando per la danza contemporanea e quella moderna.

Samuel Peron e Martina Stella

Milly Carlucci ha accolto Samuel Peron nel cast di Ballando con le stelle a partire dalla seconda edizione, ed è qui che il ballerino ha avuto la possibilità di accompagnare molti artisti – tra cui l’attrice Maria Elena Vandone, con la quale ha vinto il talent show nel 2007.

Nel 2020, Samuel è impossibilitato a partecipare all’edizione del programma per via del Covid-19. Il ballerino è infatti risultato positivo, dopo un primo tampone negativo, ed è rimasto in isolamento per sei settimane. Samuel, che avrebbe dovuto accompagnare Rosalinda Celentano, viene così sostituito da Tinna Hoffman, che resterà con la figlia del celebre Molleggiato anche dopo la guarigione del ballerino.

“Mi faccio da parte, è giusto così. Ormai Rosalinda Celentano ha la sua maestra, fin dall’inizio del programma, con la quale si allena e con la quale sta ottenendo ottimi risultati. Io non posso più essere una guida per lei”, ha così dichiarato Peron. Parteciperà però nella serata di sabato 17 ottobre 2020 come ballerino per una notte insieme alla regina della trasmissione, Milly Carlucci.

Dove abita e quanto guadagna Samuel Peron

Samuel e Tania, nel 2017, hanno acquistato una casa a Roma – non si conosce il quartiere – e dopo averla ristrutturata si sono trasferiti lì nel giugno dell’anno successivo.

Non si conoscono con precisione i guadagni e i cachet come ballerino di Ballando con le Stelle

5 curiosità su Samuel Peron

-È il fondatore della scuola di ballo Samuel Peron Academy, che si trova a Venetico (Messina).

-Ha partecipato ad una campagna di sensibilizzazione verso il problema dell’alcolismo, con il progetto chiamato Sballando ballando.

-Ha lanciato una linea di abbigliamento chiamata Brancus, che mira ad abbinare comodità e stile.

-Condivide la propria vita anche con la cagnolina Betty, un incrocio tra un Pinscher e un Chihuahua

– Negli anni, Samuel si è dedicato anche ad altri settori: ha partecipato, come attore in un episodio di Un caso di coscienza e ha scritto un libro di racconti, dal titolo Senza tempo.