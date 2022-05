Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Tania Bambaci, la modella e attrice che ha conquistato Samuel Peron.

Tania Bambaci è un’attrice che è stata tra le finaliste di Miss Italia nel 2010. Dal 2013 è legata al ballerino e personaggio tv Samuel Peron. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla bellissima attrice e sulla sua vita privata al fianco del ballerino.

Chi è Tania Bambaci: la carriera

Originaria di Barcellona Pozzo di Gotto (paese in provincia di Messina, in Sicilia), dove è nata l’11 agosto 1990 (sotto il segno zodiacale del Leone), Tania Bambaci è un’attrice. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella dopo aver vinto il concorso Una ragazza per il Cinema, nel 2008. Nel 2010 ha partecipato a Miss Italia e a seguire ha rappresentato l’Italia al concorso Miss Mondo. Nel 2011 ha prestato il suo volto per alcuni cortometraggi e inoltre ha recitato per le fiction Squadra Antimafia, Maltese Il romanzo del Commissario e Il cacciatore. Tra i film più famosi a cui ha preso parte vi sono Midway – Tra la vita e la morte, The Perfect Husband e Picciridda – Con i piedi nella sabbia.

Tania Bambaci: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, la modella e attrice ha trovato l’amore grazie al ballerino Samuel Peron, con cui fa coppia fissa dal 2013. A Vieni da Me la modella ha confessato che quello tra lei e il ballerino sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Lui ha avuto un colpo di fulmine mentre io l’ho fatto aspettare sei mesi per un caffè”, ha confessato, aggiungendo anche che avrebbero vissuto un periodo di crisi nel 2019: “C’è stata un po’ di burrasca. Lui ha lavorato molto e l’ho sentito proprio distante, ma non fisicamente. Poi, però, abbiamo risolto”. Lei e il ballerino vivono insieme a Venetico, in provincia di Messina in Sicilia.

Tania Bambaci: chi è il fidanzato Samuel Peron

Nato il 21 aprile 1982 (sotto il segno zodiacale dell’Ariete) a Marostica (in provincia di Vicenza) Samuel Peron è un ballerino conosciuto per aver preso parte a svariati programmi tv, come Sabato al circo, Bravo Bravissimo e Ballando con le Stelle (dove ha ricoperto il ruolo d’insegnante). È direttore e fondatore della Samuel Peron Academy di Venetico.

Tania Bambaci: le curiosità

– Le piace cucinare e il suo piatto preferito è la parmigiana.

– Sogna di sposarsi nella sua terra natale, la Sicilia.

– Ha una cagnolina di nome Betty, spesso protagonista dei suoi scatti su Instagram.

– Ha un piccolo tatuaggio che raffigura la scritta “love”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG