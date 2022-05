Proviamo a conoscere da vicino l’attrice colombiana Laura Osma: biografia, esordi, carriera, vita privata e curiosità

Lei è Laura Osma ed è un’attrice di origine colombiana nota soprattutto per il ruolo di Elba Coronado nella serie tv El Chapo prodotta da Netflix. Grazie a questa produzione che ripercorre la storia vera di un noto narcotrafficante messicano, l’interprete ha conquistato il pubblico del piccolo schermo e nel 2022 è pronta a ripetere lo stesso successo vestendo i panni di Bea, la protagonista di Blocco 181 la serie tv che racconta invece le storie della periferia lombarda. Ma cosa sappiamo invece sulla bella Laura Osma? Proviamo a conoscerla da vicino: età, studi, carriera, fidanzato e curiosità.

Chi è Laura Osma

Classe 1995 Laura Osma è nata in Colombia ma non abbiamo informazioni esatte sulla sua data di nascita anche se è noto che appartenga al segno zodiacale del Toro. Fin da piccola si è appassionata al mondo del teatro e pare proprio che sua madre lavori nel campo cinematografico e televisivo ma dietro le quinte.

In età adolescenziale Laura si è poi trasferita a Buenos Aires per frequentare la scuola di recitazione della direttrice Nora Moseinco e poi ha debuttato sulla televisione colombiana nella serie dal titolo Mentiras Perfectos .

Laura Osma, vita privata

Cosa sappiamo invece sulla vita privata della giovane attrice colombiana? Osservando attentamente il suo profilo Instagram, Laura Osma sembrerebbe essere felicemente single eppure i ben informati racconterebbero di un amore top secret. Non abbiamo invece alcun informazione circa il suo patrimonio personale né su dove viva esattamente.

Laura Osma, 3 curiosità

-L’attrice ha diversi tatuaggi visibili sul corpo.

-Nella serie tv Blocco 181 in onda su Sky, Laura recita al fianco del rap italiano Salmo.

-Ha ricevuto anche una nomination ai Premios TV Novelas nel 2015 nella categoria Attrice non protagonista per il suo ruolo in Fugitives.

