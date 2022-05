Secondo i rumor in circolazione Valeria Marini avrebbe un nuovo fidanzato e si tratterebbe di un amico delle sorelle Selassié.

Valeria Marini ha un nuovo amore? Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, la showgirl stellare farebbe coppia fissa con Eddy Siniscalchi, amico intimo di Lulù e Jessica Selassié. Per la Marini si tratterebbe della prima storia importante dopo la sua dolorosa separazione da Gianluigi Martino, con cui sembrava aver ritrovato la felicità dopo una serie di storie finite male. Al momento sulla questione non sono emerse conferme.

Valeria Marini

Valeria Marini e Eddy Siniscalchi: il gossip

Dopo la fine dell’amore per il manager Gianluigi Martino, la Marini avrebbe ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi (che avrebbe 35 anni). Al momento la voce non è stata confermata dalla diretta interessata, ma l’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto sapere via social che i due farebbero coppia fissa ormai già da diverso tempo.

Il nome di Siniscalchi è già noto nel mondo del gossip e più volte l’imprenditore è stato avvistato in compagnia di personaggi del mondo dello spettacolo (non ultime le sorelle Selassié, con cui è stato recentemente paparazzato durante una cena a Napoli). La showgirl stellare ufficializzerà la liaison con l’imprenditore?

