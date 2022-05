C’è stato un riavvicinamento tra Fedez e J-Ax? Un gesto del marito di Chiara Ferragni ha acceso le speranze dei fan.

Dopo la lite e la decisione di non lavorare più insieme, sembra che Fedez e J-Ax stiano avendo un riavvicinamento. In questo ore il marito di Chiara Ferragni si è mostrato nelle sue stories mentre ascoltava Senza pagare, il brano inciso con l’ex collega nel 2017. Fedez ha taggato J-Ax nel messaggio in questione e il rapper ha condiviso la sua story sui suoi canali social ufficiali. Tra i due è pace fatta?

Fedez: pace fatta con J-Ax?

In molti sospettano che tra Fedez e J-Ax sia in corso un riavvicinamento, e a testimoniarlo sono stati gli ultimi gesti fatti dal marito di Chiara Ferragni attraverso i social. Al momento i due diretti interessati non hanno rotto il silenzio in merito alla questione, e i loro fan sono in attesa di saperne di più.

Fedez aveva confessato alcuni dettagli sulla loro lite durante un’intervista a La confessione di Peter Gomez, dove aveva lasciato intendere che alcuni dei dissapori con J-Ax avessero avuto inizio per questioni lavorative. Nonostante le incomprensioni e l’allontanamento, i due hanno sempre espresso la loro reciproca stima. La vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro? I fan proprio tanto di sì.

