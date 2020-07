Fedez e la lite con J-Ax: i motivi della separazione tra i due rapper

Dopo mesi di ipotesi sulla presunta lite tra Fedez e J-Ax è stato proprio il rapper marito della Ferragni a vuotare il sacco con un’intervista che ha suscitato scalpore.

Inseparabili soci in affari e amici intimi, Fedez e J-Ax hanno improvvisamente smesso di frequentarsi nel 2018 e poi, a sorpresa, un anno più tardi è stato proprio il rapper marito di Chiara Ferragni a svelare i motivi dietro la rottura, raccontando dei retroscena alquanto spiacevoli sulla fine dell’amicizia.

Il rapper ha tirato in ballo anche l’ex amico Fabio Rovazzi, e sembra che dopo la sua intervista scandalo abbia dovuto pagare una penale per aver violato un accordo di riservatezza che lo vincolava a non dire nulla su quanto accaduto con i due ex soci…

Fedez J-Ax

Fedez e la lite con J-Ax: i motivi

Inizialmente sembrava che la separazione tra Fedez e J-Ax fosse avvenuta pacificamente: i due avevano dichiarato ai fan di voler mettere fine alla loro collaborazione artistica, e J-Ax aveva persino dedicato un tenero post su Instagram al suo amico. Poi, per oltre un anno, non è accaduto più nulla tra i due.

Fino al 2019, quando Fedez ha rilasciato un’intervista intima a La Confessione, dove ha affermato che J-Ax avrebbe “agito alle sue spalle” stringendo accordi col suo ex manager e che per questo, un giorno prima di venire a conoscere suo figlio Leone per la prima volta, gli avrebbe detto:

“Io non vengo – mi ha detto – Ed ero d’accordo con loro (l’ex manager e Rovazzi ndr.), non te l’ho detto perché sapevo che altrimenti non avresti fatto San Siro“, ha rivelato Fedez a proposito di ciò che gli avrebbe detto J-Ax. E ha aggiunto:

“Mi sono detto che, forse, gli ero utile in quel momento lì, che non gli importava davvero di me o Newtopia. Mi dispiace, perché non mi è stata data la possibilità di scegliere. Non lo avrei fatto San Siro, avrei pagato io ogni onere”.

J-Ax non ha replicato a quanto detto dall’amico, e ha continuato a mantenere il massimo silenzio sulla questione. Sembra che con la sua rivelazione Fedez abbia violato un accordo di riservatezza, e per questo – secondo Chi – avrebbe dovuto pagare una penale.

La rottura con Fabio Rovazzi

Nell’intervista Fedez ha tirato in ballo anche l’altro ex socio, Fabio Rovazzi, che a suo dire non gli avrebbe inviato un messaggio neanche dopo la nascita del figlio Leone.

Nel frattempo l’ex socio del rapper aveva spostato i propri affari all’agenzia dell’ex manager di Fedez, e a tal proposito il rapper ha detto: “In quella fase ho scoperto che un nostro collaboratore aveva aperto una società speculare alla nostra. Mentre io ero a Los Angeles, sono iniziati a venire fuori problemi economici, legati alle retribuzione di questo collaboratore. Per questa persona ero arrivato a mettere in discussione mia madre. Lui ha cercato di portare via le persone che lavoravano con me: a partire da Fabio.”

Fedez ha rivelato che in seguito Rovazzi gli avrebbe chiesto perdono per il suo comportamento, ma che per lui “le scuse mi sono arrivate, ma troppo tardi e troppo poco”, ha detto.

