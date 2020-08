Il 9 agosto è scomparsa la grande attrice Franca Valeri, che il 31 luglio scorso aveva spento 100 candeline.

Franca Valeri è scomparsa nella sua casa di Roma il mattino del 9 agosto: l’attrice, che nel corso della sua carriera si era distinta per il suo talento e la sua ironia brillante, aveva compiuto 100 anni pochi giorni fa. Sui social in tanti l’hanno ricordata e omaggiata per alcuni dei capolavori cinematografici a cui aveva preso parte (tra i tanti Totò a colori, Piccola Posta, Il segno di Venere, Il bigamo e il suo esordio per Federico Fellini e Alberto Lattuada, Luci del Varietà). La camera ardente è stata allestita presso il Teatro Argentina di Roma il 10 agosto, e la figlia adottiva dell’attrice (Stefania Bonfadelli) ha chiesto a coloro che vogliano fare un ultimo omaggio all’attrice di una donare qualcosa alla Onlus Franca Valeri – che si occupa di cani abbandonati.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gio_melandri/?hl=it

Franca Valeri è morta: la carriera nel cinema e il talento

Fino all’ultimo – come ha ammesso la figlia di Franca Valeri, Stefania Bonfadelli – Franca Valeri ha conservato la sua ironia, marchio di fabbrica che l’ha resa celebre nella storia del cinema italiano (famosi i suoi personaggi la signorina Snob, Cesira la manicure e la sora Cecioni).

“Si è spenta serenamente, nel sonno, circondata dall’affetto di tutta la famiglia e degli amici. Ha conservato la sua ironia fino all’ultimo, fino a pochi giorni fa: è stata la sua chiave di vita fino alla fine”, ha fatto sapere all’Ansa la figlia dell’attrice.

Nel corso della sua carriera, oltre ai film, la Valeri aveva scritto per la radio, per il teatro e per la televisione. Nata nel 1920 a Milano in una famiglia ebraica, con i suoi personaggi aveva fin dagli esordi evidenziato i vizi e i cambiamenti emblematici dovuti alla fine della grande guerra.

Il ricordo e gli omaggi

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno ricordato e omaggiato Franca Valeri nel giorno della sua scomparsa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia dell’attrice, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto in un messaggio via Twitter dove ha espresso la sua tristezza per la scomparsa dell’attrice.

Profonda tristezza per la scomparsa di #FrancaValeri, un’icona del nostro teatro, della nostra cultura e spettacolo. Ci ha regalato indimenticabili momenti di comicità e di pensiero, di eleganza e di arguzia. Le siamo grati per tutti questi doni. pic.twitter.com/ImNsXsW4fV — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 9, 2020

Anche Laura Pausini ha ricordato l’attrice scrivendo su Twitter: “Che Donna! Franca Valeri. Riposa in Pace Stella”, e a lei hanno fatto eco anche l’attore Alessandro Gassmann (che ha scritto via social “ciao Franca”) e Anna Foglietta, che sui suoi canali social ha scritto:

“Non conta nulla l’età. FrancaValeri era e sarà sempre oltre il tempo… ed ora che non c’è più su questa terra sarà nostro il compito di onorare la sua memoria, raccontando ai giovani chi era e cosa ha rappresentato per le donne, per il teatro, per la cultura, per la vita”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gio_melandri/?hl=it