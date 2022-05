Nato il secondo figlio del noto chef Roberto Valbuzzi protagonista di Cortesia per gli ospiti. Il nome dato al piccolo è singolare.

Fiocco azzurro in casa del noto chef Roberto Valbuzzi che in queste ore è diventato papà per la seconda volta. L’uomo, protagonista del noto programma televisivo ‘Cortesie per gli ospiti’, ha pubblicato sui social uno scatto con la compagna e il piccolo appena nato.

Roberto Valbuzzi e il nome originale al nuovo arrivato

Roberto Valbuzzi è diventato di nuovo papà. Come detto, il noto chef, protagonista insieme a Csaba dalla Zorza e Luca Calvani di ‘Cortesie per gli ospiti’, ha annunciato con una foto-selfie social direttamente dall’ospedale di essere diventato ancora padre. Felice e sorridente accanto alla moglie, ancora stesa sul lettino della struttura ospedaliera che l’ha ospitata, l’uomo ha scattato un tenero selfie in compagnia del piccolo appena nato.

A destare curiosità, però, il nome del bimbo. Infatti, come si può leggere dalla didascalia che accompagna il post, la coppia ha deciso di chiamare il secondogenito in modo decisamente singolare. “Ciao bello. Benvenuto Elan Gabriele Valbuzzi”.

Un doppio nome quindi per il piccolo che appare anche nella foto. L’immagine di Roberto Valbuzzi si è già guadagnata migliaia di like e decine di commenti di auguri. Fra questi si possono vedere anche quelli “VIP” del profilo social ufficiale di Real Time – canale che ospita appunto la trasmissione ‘Cortesie per gli ospiti’ -, ma anche quello del collega Luca Calvani e dell’ex compagno di avventure Diego Thomas, che ha lasciato di recente il programma.

