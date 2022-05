Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti in vacanza si divertono in attesa dell’arrivo del loro primo figlio. Sui social le foto col pancione.

Manca poco all’arrivo del loro primogenito e Francesca Ferragni, sorella della più nota Chiara, e il suo compagno Riccardo Nicoletti si sono rilassati in vacanza mostrando anche alcune foto in costume col pancione bene in vista…

Francesca Ferragni e il pancione social

Francesca Ferragni

Secondo le indiscrezioni, Francesca Ferragni diventerà mamma per la prima volta a fine. La sorella della più nota Chiara è incinta di un maschietto che avrà col suo compagno Riccardo Nicoletti. In queste ore la coppia ha scelto di passare qualche ora di relax sul Lago di Garda e con diversi scatti hanno fatto vedere ai loro seguaci… il pancione che ormai è esplosivo.

“Papà e mamma nel loro babymoon”, ha scritto la ragazza con orgoglio in un recente post Instagram in cui appunto sfoggia il pancione e il bacio del compagno.

L’usanza della babymoon – una romantica vacanza di coppia poche settimane prima del parto – è ormai un rito specie per gli innamorati VIP. Si tratta di una sorta di trazione che viene dall’America e che anche da noi sta diventando molto diffusa.

La famiglia Ferragni, sempre attenta alle tendenze, non poteva certo farsela mancare. Nelle foto condivise, Francesca ha mostrato a tutti il panorama mozzafiato della location in cui si trova e nelle stories ha aggiunto: “E’ uno degli ultimi weekend in cui siamo solo io e Riki”.

Di seguito la foto Instagram col compagno Riccardo:

Di seguito, invece, gli scatti Instagram da sola:

Riproduzione riservata © 2022 - DG