Il figlio di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, Gian Amedeo, si è sposato con la sua dolce Francesca. I due hanno sorpreso tutti e hanno festeggiato in gran segreto il giorno più bello della loro vita. Sui social, a distanza di qualche ora dall’evento, arrivano le immagini di quella splendida cerimonia ricca di amore e felicità.

Gian Amedeo e la sua Francesca hanno scelto di fare tutto lontano dai riflettori per avere la massima privacy in quello che siamo sicuri sia stato il giorno più bello della loro vita. Il figlio di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria è diventato dunque marito della bella bionda.

A condividere le foto di quella giornata indimenticabile sono stati mamma Maria Teresa ma anche Guenda, la sorella dello sposo.

“Perché la Vita a volte può trasformarsi in una Favola. Questo mi hanno fatto vivere Francesca e Gian-Amedeo che in gran segreto si sono giurati amore eterno. Loro due, pensate, hanno dormito vicini appena nati nella stessa nursery alla Mangiagalli di Milano nel luglio del’92”, ha detto parlando degli sposi Maria Teresa Ruta.

Via social sono arrivati anche gli auguri di Guenda Goria, sorella dei Gian Amedeo: “Che cosa posso augurarvi se non tutta la felicità del mondo? Siete meravigliosi. Belli, sani, di gran cuore, semplici e di immenso valore”.

Questo il post social di Maria Teresa Ruta:

Di seguito, invece, il post Instagram di Guenda Goria:

