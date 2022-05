Il conto alla rovescia per il matrimonio è iniziato: Flora Canto svela ai suoi seguaci social qualche dettaglio in più sull’abito da sposa.

Presto sposi. Parliamo di Flora Canto ed Enrico Brignano che dopo aver annunciato le nozze, festeggeranno il loro matrimonio nei prossimi mesi, precisamente a fine luglio. I preparativi sono già iniziati, ovviamente, e la donna in queste ore ha mostrato ai suoi seguaci social le foto dell’abito che indosserà…

Flora Canto e l’abito da sposa: le foto

Flora Canto Enrico Brignano

“L’emozione comincia a farsi sentire”, ha scritto Flora Canto in un recente post Instagram. “Secondo voi come sarà il vestito che ho scelto? Mi vedete con un abito romanti? A sirena? Sontuoso? Divertente? Chi lo sa… manca poco”.

Tante domande ma anche qualche indizio. Non solo per le foto che ha pubblicato, ma anche per le dichiarazioni rilasciate anche a GENTE dove ha dato qualche maggiore dettaglio sul vestito e non solo: “Due look diversi, per contribuire a rendere quel giorno indimenticabile. Per la cerimonia sarà romantico, semplice bianco con un lungo velo che mi accarezza le spalle. Per la festa avrò un look più sensuale, fasciante e lavorato”, le sue parole.

Insomma, ormai non resta che godersi gli scatti sui social e attendere ancora qualche settimana per scoprire ogni minima curiosità relativamente al suo outfit, ma ovviamente anche a quello di suo marito.

Lei e Brignano stanno da tanti anni insieme e dopo la nascita dei due figli hanno finalmente deciso di fare il grande passo. Al matrimonio, si dice che parteciperanno circa 150 invitati e l’evento avverrà vicino al mare: “Il mare è il nostro elemento del cuore”, la conferma della showgirl.

Di seguito il post Instagram della donna con i vari abiti provati:

