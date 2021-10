Il comico e la sua compagna si aprono simpaticamente alla Toffanin nel salotto più amato d’Italia.

Pare che quella di Verissimo oggi sia la puntata delle coppie! Non si tratta solo di persone legate da rapporti professionali (come Incontrada e Siani), ma anche di veri e propri compagni per la vita: parliamo del comico Enrico Brignano e della sua amata Flora Canto! Ebbene sì, Silvia Toffanin ha invitato questa storica coppia che finalmente, dopo ben 7 anni e due meravigliosi figli, presto convolerà a nozze! Brignano, infatti, ha chiesto a sorpresa alla sua Flora si sposarlo durante lo show “Un’ora sola vi vorrei” a Verona e oggi sono ospiti nel salotto più seguito d’Italia per raccontarci di più.

I futuri sposini parlano in primo luogo della loro esperienza da genitori: “E’ bellissimo avere due bambini in salute” ha ammesso Brignano “Ringrazio Dio, anche di aver sbagliato, perchè forse non avrei oggi quello che ho” ha continuato. Dopo un toccante filmato, si passa ad una conversazione più goliardica, in merito alla nascita della storia d’amore tra il comico e l’attrice: “Non è principesco come mi ha corteggiato” ha incalzato scherzosamente la Canto. “Lei ha una passione per i mandaranci e per il cibo, anche se sembra, non mangia tofu e gallette di riso… si nutre abbastanza! Era tutto in discesa quindi, sulla frutta non ho rivali, sono cintura nera!” ha ammesso Brignano alla domanda della Toffanin su come l’avesse conquistata. “E’ arrivato con clementine, castagne… Dopo che discutemmo si presentò a casa con dei peperoni!” ha detto l’attrice.

In merito alla nascita dei figli, Brignano ha ammesso di esser nervoso prima dei parti: “Ero teso in realtà ma nascondevo molto. Le tenevo la mano”. “Mi ha sorretto molto: soprattutto nell’ultimo cesare, più faticoso. Mi ha supportato e sopportato molto” ha continuato la sua compagna. Un terzo figlio? “No, stiamo bene così adesso” ha risposto seccamente lei. Martina, la primogenita, ha preso bene l’arrivo del fratellino, infatti Flora ha raccontato: “Fa la mammina, lo abbraccia…si somigliano tantissimo!”. “Il conflitto è senza interesse, poi chissà durante i giochi, staremo a vedere” ha continuato il comico.

Quando Flora rimase incinta, Brignano scoprì di avere il Covid e andò in un’altra casa per 3 settimane: “Sono stata 5-6 giorni col patema di volerglielo dire di persona” ha rivelato Flora. Enrico aveva mentito a Martina, dicendo di essere a Milano per giustificare la sua assenza. Quando tornò, ebbe una bella sorpresa: “Ho disegnato un album con i lavoretti di Martina, sull’ultimo foglio c’era scritto “da oggi siamo in 4” ha raccontato Flora. “E’ stato un momento che ricorderemo per tutta la vita” ha aggiunto il comico visibilmente commosso.

Solo dopo aver ripercorso tutto, si arriva a parlare della fatidica proposta di matrimonio: dopo aver rivissuto il momento con un tenero filmato, Brignano ha rivelato dei dettagli inediti: “Era da tempo che ci pensavo, mi sembra doveroso: l’avevo preparata meglio con riprese televisive, ma per un problema tecnico, non si sono potute fare. Sono stato costretto a non fare questa scena parodiata di Romeo e Giulietta. Lei era diventata solo spettatrice, non sapevo dove fosse seduta. Ho fatto tutto in gran segreto.” Ma, nonostante tutto, Flora ha detto sì e il tutto si concretizzerà a fine giugno, dopo che la situazione emergenza sanitaria si sarà placata.

Come ha detto Enrico, “auguri e figli MISTI” alla coppia più affiatata e simpatica della TV!