L’ex corteggiatore di Uomini e Donne racconta varie sfaccettature della sua vita privata, in particolare il legame con sua sorella Federica.

Ultimo ospite della puntata odierna di Verissimo è Alessandro d’Amico, diventato famoso nel 2017 grazie a Uomini e Donne. Il ragazzo venne scelto dal tronista Alex Migliorini per poi dirsi addio poco dopo. Tuttavia, Alessandro è diventato caro al pubblico grazie ad una toccante esperienza, legata alla sua amata sorella Federica. A causa di un incidente, lui le ha donato un rene.

Alessandro ha speso subito bellissime parole per la sua mamma: “Mamma si prendeva cura di me, era il mio scudo, il mio porto sicuro. Avendo avuto un padre maresciallo, autoritario, non riuscivo a relazionarmi“. Poi ha aggiunto: “La mia famiglia voleva proteggermi, ma la mia prima reazione è stata rifugiarmi nella fotografia“. Subito dopo, ha raccontato del profondo gesto d’amore che ha dedicato a sua sorella Federica: “Mia sorella quando era piccola fece un incidente con la moto e perse il rene e io ho fatto queso gesto e le ho donato una nuova vita“. Poco dopo, proprio Federica ha fatto il suo ingresso in studio

La donna ha parlato del suo incidente: “Ho fatto 3 mesi di ospedale e sono rimasta con un problema di insufficienza renale che non sembrava grave: dopo 17 anni la condizione non era più perfetta e le uniche strade erano il trapianto o andare in dialisi. Dunque abbiamo optato per la più coraggiosa“. Alessandro, infatti, da bravo fratello, si è subito offerto di aiutarla: “L’ho fatto per te, ho visto la cosa così semplice“. In alternativa, Federica avrebbe dovuto aspettare 7 anni: il regalo è avvenuto il giorno dopo il compleanno di lei e un filmato ha coronato questo commovente momento. Alessandro ha aggiunto ancora: “Io ho messo un punto: col trapianto è iniziato un nuovo percorso, mi ha cambiato la vita e mi sento una favola. Ho potuto dare a mia sorella la felicità che si merita dopo tanti anni di sofferenza“. Il tutto è stato contornato da un filmato dei parenti di Alessandro e Federica, che si sono complimentati col lui per la sua forza e il suo coraggio.

Vi ha emozionato l’intervista?