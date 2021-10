La showgirl, diventata mamma soltanto pochi giorni fa, porta sua figlia in cascina per la prima volta.

Sono attimi di pura felicità quelli che sta vivendo la bellissima Michela Coppa: la ragazza, infatti, è diventata mamma, dando alla luce Fara Alma il 23 settembre 2021.

E’ stato subito amore a prima vista quello della showgirl per la sua piccola, tant’è che, nonostante sia nata solo da pochi giorni, la ragazza tiene sempre aggiornato il suo seguito sulla crescita della figlia e di tutte le attività che svolge con lei. Tra queste, riportiamo una fresca gita in cascina che, come la stessa Michela ha ammesso, ricorderà per tutta la vita, in quanto coronata da un momento speciale: la piantagione di un salice piangente, compagno di Fare per tutta la durata della sua vita.

Ecco le parole di Michela: “Oggi abbiamo portato Fara per la prima volta in cascina…dove tra qualche anno la vedremo correre libera e felice insieme ad ELON ! E per festeggiare la sua nascita abbiamo piantato per lei sulle sponde del nostro laghetto un Salice Piangente , una pianta che adoro per la sua bellezza e delicatezza. Fara crescerà ogni giorno con lei e ogni volta che mi fermerò a guardare le fronde di questo Salice toccare il laghetto penserò a questa giornata così speciale e piena di amore!”

Che ne pensate di questo gesto?