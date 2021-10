La cantante, in macchina con la figlia Romina, spende parole di saggezza sull’età che avanza

Una sopravvissuta: è così che si definisce l’iconica Romina Power in occasione del suo settantesimo compleanno durante uno scambio di confidenze in macchina con la figlia Romina.

La ragazza, che ha prontamente documentato tutto nelle sue IG Stories, ha chiesto delle impressioni a caldo alla mamma in merito all’aver varcato la fatidica soglia dei 70. E’ così che la moglie di Al bano si è lasciata andare a delle profonde riflessioni sul correre degli anni: “Sono una sopravvissuta…Tutti dicono: ah si invecchia, io mi considero più una sopravvissuta che una invecchiata. 70 è solo il corpo perché noi siamo esseri eterni, quindi io non mi preoccupo”

Una ventata di positività insomma: inoltre, l’energica figlia di Tyrone Power ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si mostra allegra e raggiante e con in mano un grande bouquet di fiori, regalo del suo fedelissimo fan club: “Grazie al mio official fan club per i bellissimi fiori Grazie a tutti” ha dichiarato. Ecco qui la foto:

Ancora tantissimi auguri a Romina per i suoi 70 anni!