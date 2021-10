La compagna dell’allenatore, a due passi dal parto, svela in un post su Instagram il nome del futuro bebè.

E’ quasi arrivato il fatidico giorno per l’allenatore Pippo Inzaghi e la sua compagna, nonché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Angela Robusti. La ragazza, infatti, da 9 mesi porta in grembo un bel maschietto, frutto del loro amore che va avanti da ormai 3 anni.

La compagna dell’allenatore è già nota ai più attenti, infatti anni fa partecipò al programma di Maria de Filippi in vesti di corteggiatrice del tronista Luca Onestini. Tuttavia, l’esperienza non andò a buon fine e, dopo un po’ di tempo, abbiamo ritrovato Angela, tra una paparazzata e l’altra, al fianco proprio dell’ Inzaghi. La coppia è da sempre apparsa molto affiatata, motivo per cui, qualche mese fa, ha annunciato che sarebbero diventati genitori di un piccolo maschietto.

Manca poco al parto e Angela, con un post Instagram in cui si mostra raggiante e con un bel pancione, ha rivelato al suo seguito il nome del futuro bebè: la coppia optato per Edoardo! Ecco le sue parole: “Questi nove mesi assieme sono davvero volati! Io e papà abbiamo vissuto momenti fantastici di gioia, emozione e grande, grande speranza.. e più passano i giorni e più ci rendiamo conto di quanto il mistero della vita sia un meraviglioso miracolo ed un dono gigante. Ti stiamo aspettando Edoardo. Inizia il conto alla rovescia“. Ecco qui il post: