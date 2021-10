La prima serata di Canale 5 inizia con una memorabile performance acrobatica che commuove Sabrina Ferilli.

Una Belen in tailleur grigio e top – che non passa inosservato – apre il terzo appuntamento dello show di Canale 5, accanto a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In cattedra, anzi in poltrona, i giudici Gery Scotti, Teo Mammuccari, Maria de Filippi e Rudy Zerbi. A capo della giuria popolare una solare Sabrina Ferilli.

Il talent show campione d’incassi inizia questa sera con le mirabolanti acrobazie di un gruppo di giovani artisti, che commuove Sabrina Ferilli e guadagna il 100% dei voti dal “popolo”. Per i non intenditori, si aggiudica la finale.

“Immagino quanta fatica e quanti allenamenti. E’ una festa per tutti quando il talento vince”, commenta la Ferilli per i performer che hanno portato a casa l’accesso diretto alla finalissima.

I giovani acrobati hanno raccontato sul palco di aver deciso di unire i loro talenti durante la pandemia. E insieme, infatti, l’effetto è spettacolare ed emozionante. Effetto wow riuscito anche sui giudici della trasmissione che si sono ritrovati occhi in su e bocca aperta per seguire la performance sospesa nel vuoto di uno degli atleti.

Per ora, hanno tutte le carte in regola per essere tra i migliori della serata, colonna sonora dei Queen compresa.