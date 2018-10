Filippo Inzaghi, ex giocatore e allenatore, è il Pippo del calcio che nessuno dimenticherà. Ma chi è nella vita di tutti i giorni? Scopriamo il suo lato più riservato…

Campione del mondo e vicecampione d’Europa con la nazionale azzurra, Filippo Inzaghi è senza dubbio un calciatore celebre che ha contribuito a siglare un ventennio di grande calcio, dal 1992 al 2012 (anno del suo ritiro ufficiale e dell’inizio della sua carriera di commissario tecnico). Cerchiamo di capire di più sulla sua vita, tra biografia e alcune curiosità!

Chi è Filippo Inzaghi?

Filippo Inzaghi, che tutti conosciamo come ‘Pippo‘, è nato il 9 agosto 1973, segno zodiacale Leone. Piacenza è la provincia in cui ha vissuto gli anni della giovinezza, ed è cresciuto precisamente a San Nicolò. Giancarlo e Marina Inzaghi, suoi genitori, gli hanno dato un fratello minore, Simone Inzaghi. Anche lui è un nome che ha scritto pagine interessanti del calcio italiano (come giocatore e allenatore).

Il pallone nel Dna, preferito a un percorso di studi dopo il diploma, e una carriera agonistica di grande rilievo per ‘Superpippo‘. Insieme a suo fratello, si è formato nello sport che poi gli avrebbe dato notevole fama, diventando un attaccante di spessore. Dopo 20 anni in campo, si è ritirato nel 2012, non prima di aver conquistato prestigiosi traguardi sportivi.

Filippo Inzaghi: vita privata

La vita privata di Filippo Inzaghi è stata talmente ricca di frangenti sentimentali da sembrare quasi una soap. Il gossip si è nutrito dalle sue tante relazioni, tutte con donne bellissime! Basta sbirciare nel suo profilo Instagram per scoprire tutto il fascino dell’ex re del pallone e osservare tutto il fascino che gli ha permesso grandi conquiste…

Nel 2001 la storia (breve) con Samantha De Grenet, un amore ancora acerbo presto finito alla deriva. Mai una conferma, invece, sulla presunta liaison con Manuela Arcuri, che nel 2002 sembrava poter diventare lo scoop dell’anno.

Nel 2007 una parentesi romantica con Sara Tommasi (confermata dalla stessa showgirl, come riportato da Tgcom24). Poi Victoria Petroff, modella russa, e Camilla Sjoberg, origini scandinave.

Dal 2008 al 2013 è stato fidanzato con Alessia Ventura, una storia d’amore che ha infiammato il gossip ma che si è poi spenta…

Nel 2018 i pettegolezzi sul suo legame con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Robusti. Un rumor confermato poi da pagine e pagine di cronaca rosa, il 21 aprile. In questa data, infatti, Angela Robusti ha voluto fare una dedica al suo amato sui social…I fan hanno subito sperato che il ‘principe’ avesse trovato moglie!

Quanto guadagna Filippo Inzaghi?

Secondo Calcioefinanza.it, l’ingaggio come allenatore del Bologna, nel 2018, gli sarebbe valso un contratto biennale con uno stipendio di circa 600mila euro netti a stagione!

Nella stagione 2014/15, invece, secondo il sito Milanworld.net sarebbe stato al quarto posto nella classifica degli allenatori più pagati di Serie A (con 1,5 milioni di euro).

Filippo Inzaghi: curiosità

– Pippo Inzaghi è alto 181 centimetri ed è un uomo attentissimo alla propria forma fisica. Sana alimentazione e sport sono sempre stati i suoi due grandi alleati.

– Inzaghi è quarto nella classifica dei gol segnati in competizioni UEFA, con una quota di 70 reti (dopo Cristiano Ronaldo, che ne ha siglato 120).

– I 50 gol realizzati in Champions League lo hanno iscritto come miglior marcatore italiano nella competizione.