Cosa è successo a Damiano David dei Maneskin? L’artista è stato visto in stampelle – una per la precisione – in queste ore durante un momento di relax nel quale si è concesso ad un gruppo di fan tra selfie e autografi. Per il frontman del gruppo musicale un infortunio che potrebbe mettere a rischio l’esibizione prevista nella finale dell’Eurovision 2022 di domani.

Damiano dei Maneskin in stampelle: cosa è successo

Una giornata particolare all’Eurovision con diverse notizie allarmanti che, si spera, non condizionino la serata e la finale di domani sera. Se da una parte Laura Pausini non si è presentata alle prime prove stampa odierne “per riposare”, dall’altra a destare un po’ di preoccupazione sono le condizioni di salute di Damiano David, frontman dei Maneskin. Il gruppo, vincitore lo scorso anno all’evento musicale, deve esibirsi come ospite d’onore domani presentando l’ultimo singolo: ‘Supermodel’.

Qualcosa, però, potrebbe non andare esattamente come previsto in quanto Damiano non sembra essere al 100%. Il ragazzo si è presentato in queste ore in stampelle, precisamente una, scattando foto e girando qualche piccolo filmato con i fan.

Secondo il Corriere della Sera, il frontman dei Maneskin starebbe facendo uso del sostegno a seguito di una brutta storta rimediata giovedì a Londra mentre girava un videclip. Da capire se questo problema fisico gli impedirà di essere sul palco o di esibirsi come avrebbe voluto. La speranza è di poter assistere alla solita incredibile performance sua e di tutto il resto della band.

Di seguito un filmato pubblicato da una pagina Instagram di fan proprio del gruppo musicale in cui si vede Damiano in stampelle:

