Iniziati i preparativi per la finale dell’Eurovision 2022: alle prove stampa odierne, spicca l’assenza di Laura Pausini. Il motivo.

Attimi di tensione alle prove stampa per la finale di Eurovision Song Contest 2022 in corso in queste ore. Laura Pausini e anche Mika non si sono presentati ma dovrebbero, invece, arrivare più tardi per gli altri preparativi. Ad annunciare la loro assenza, ed in particolare quella della cantante italiana, è stato il terzo conduttore Alessandro Cattelan che ha anche spiegato il motivo.

Da quanto si apprende, come anticipato, Laura Pausini non era presente alle prove stampa in vista della finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Al momento, non sembra esserci particolare preoccupazione in quanto Alessandro Cattelan ha tranquillizzato tutti con una spiegazione piuttosto semplice: “Si sta riposando”.

L’assenza della cantante dovrebbe essere solo per le prime prove attualmente ancora in corso mentre in serata dovrebbe tornare al suo posto per i preparativi in vista della finale di domani. Il conduttore ha spiegato a tutti che la Pausini e anche Mika avevano necessità di un piccolo stacco per riposare e che saranno regolarmente presenti alle prove successive.

Insomma, per i presentatori sono stati giorni davvero ricchi di impegni frenetici e piccolo break prima del rush finale sembra essere del tutto normale. L’unico, probabilmente più abituato ai ritmi televisivi, è proprio Cattelan che si è rivelato essere grande protagonista in questa edizione dell’Eurovision ricevendo grandi elogi e apprezzamenti da tutto il mondo.

La notizia dell’assenza della Pausini si è diffusa chiaramente anche via social e su Twitter qualche utente della stampa ha voluto dare conferma che la situazione sembra comunque essere sotto controllo. Questi alcuni dei post pubblicati in questi minuti:

Iniziano le prove in Arena. Cattelan avverte che Pausini sta riposando (she’s fine, don’t worry) e ci raggiunge dopo #Eurovision — silvia gianatti (@silviagianatti) May 13, 2022

Laura Pausini non è presente alle prove Stampa di oggi della finalissima. Cattelan avverte tutti quanti che sta bene ed è solo stanca e che ha bisogno di riposo. Stasera affronterà lo show delle Giurie #Eurovision #ESCita — Ruben Trasatti (@darkap89) May 13, 2022

