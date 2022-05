Francesco Totti festeggia i 15 anni della sua “piccola” Chanel. Sui social diversi scatti della figlia e una dedica speciale…

In Italia siamo abituati ad associarlo al calcio, alla Serie A e soprattutto alla Roma. Questa volta, invece, Francesco Totti si rende protagonista un bellissimo gesto d’affetto per sua figlia Chanel che in queste ore festeggia i 15 anni.

Totti dolce papà: la dedica a Chanel

FRANCESCO TOTTI

L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha voluto festeggiare anche su Instagram il compleanno della figlia Chanel, che oggi compie 15 anni. Diversi i messaggi d’affetto per la “piccola” tra post e stories condivise. “Amore mio, tanti auguri”, ha scritto l’ex giocatore accompagnando una loro tenera foto che lo ritrae con la ragazzina intenta a dargli un bacio sulla guancia.

Tra le storie, invece, forse gli scatti più belli. Totti ha, infatti, pubblicato parecchie foto con tanto di sottofondo musicale, nello specifico la canzone di Elisa ‘A modo tuo’. Nelle immagini condivise anche un’altra dedica: “Io e te” accompagnata dalle foto simpatiche con occhiali, sguardi ironici e anche un tenerissimo abbraccio di quando lei era molto piccola e indossava la maglia della Roma, probabilmente nel giorno del ritiro del padre.

La secondogenita dell’ex capitano della Roma e Ilary Blasi sta crescendo decisamente bene prendendo il giusto mix tra mamma e papà. L’amore dei genitori ed in questo caso del padre sembra essere davvero tantissimo e non potrebbe essere altrimenti.

Anche noi ci aggiungiamo agli auguri per la “piccola” Chanel.

Di seguito il post Instagram dell’ex capitano della Roma:

