L’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati ha pubblicato alcune stories social nelle quali ha spiegato di aver subito catcalling.

Spiacevole episodio capitato alla ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Nilufar Addati. La ragazza ha raccontato di aver subito, nel corso delle scorse ore, diversi episodi di catcalling e di non averla presa affatto bene a livello psicologico. Lo sfogo sui social rende l’idea della tristezza e dell’amarazza della giovane donna.

Uomini e Donne, l’ex tronista Nilufar Addati vittima di catcalling

Come è possibile ascoltare nelle stories Instagram della ragazza e anche in un post pubblico di una sua fanpage, Nilufar Addati ha spiegato quanto le sia accaduto, non una, non due, ma ben tre volte: “Stavo pensando al fatto che non so come comportarmi. Il fatto è che io sono una abbastanza fumantina, una che risponde ad un attacco ma per tre volte di fila ho tirato dritto e non ho detto niente, e non so qual’è la cosa giusta da fare in questi casi. Sono parecchio disgustata, molto infastidita e offesa, mi ha lasciato una sensazione di schifo”.

Il racconto poi entra nel dettaglio soprattutto in merito alle riflessione che lei stessa si è posta: “Ovviamente è talmente tanto dentro le nostre teste che se qualcuno ti dice qualcosa del genere il problema sei tu e come sei vestita, la cosa che ho fatto io è stato guardarmi e pensare cos’ho sbagliato io”.

Ma dall’episodio vissuto per strada, a Milano, si passa alle sensazioni di rabbia e riflessione in casa: “Non so se la prossima volta che succederà, tanto so che succederà di nuovo, avrò la fermezza di guardare quell’uomo di turno negli occhi e spiegargli il motivo per il quale tutto questo è assurdo”.

Di seguito il post dello sfogo dell’ex tronista pubblicato da una sua fanpage su Instagram:

