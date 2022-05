A quanto pare l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ha espresso il suo interesse per il cavaliere pugliese che l’aveva già adocchiata, ora Ida potrebbe essere messa da parte.

Riccardo Guarnieri aveva dichiarato qualche settimana fa di essere attratto dalla non-scelta di Matteo Ranieri. Ora, Federica Aversano in un’intervista sul Magazine di Uomini e Donne ha dichiarato di ricambiare l’interesse per il cavaliere. Poi, l’ex corteggiatrice si esprime anche su Ida Platano.

Le dichiarazioni di Federica Aversano

Come riporta Fan Page, Federica Aversano dichiara: “È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile. Se devo dire quale sia il mio prototipo, dico che guardo il ragazzo con la polo, con la camicia. Poi magari finisce malissimo due minuti dopo, com’è già successo, ma a primo impatto mi piace, è interessante. Solo che di lui non so molto.“

Su Ida Platano l’ex corteggiatrice dichiara: “Lui ha l’occasione per fare un passo, un gesto, ma non lo fa. Anzi sta in silenzio. Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me (ride).” E ancora: “Non so perché ma quelli che escono con Ida si dichiarano a me, non abbiamo tanto in comune. Alessandro è un bel ragazzo ma quando parla lo sento lontano da me. Non abbiamo vite compatibili”.

Dunque, la non-scelta di Matteo Ranieri non avrebbe molta simpatia per la dama ma sembra nutrire un forte interesse per Riccardo. Tornerà in studio per conoscerlo? A quel punto cosa succederà con Ida? Non rimane che aspettare gli sviluppi.

