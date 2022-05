Regina del palco dell’Eurovision 2022 dopo i tre look totally pink by Valentino, Laura Pausini indosserà tre creazioni by Alberta Ferretti per la seconda serata.

L’Eurovision che quest’anno si tiene in casa nostra a Torino ci emoziona quanto Sanremo: tanta la curiosità per le performance degli artisti, le canzoni e naturalmente i look, quelli degli artisti ma in primo piano anche quelli dei tre presentatori. Laura Pausini è sicuramente colei che osato di più, affidandosi allo styling di Nick Cerioni: al momento infatti la cantante romagnola ha messo da parte gli smoking alla quale è particolarmente legata per osare e giocare con i meravigliosi abiti che per la prima sera ha firmato Valentino e che per la seconda firma Alberta Ferretti. E da pochissimo, i tre look che indosserà Laura sono stati già svelati su Instagram proprio da lei.

Laura Pausini all’Eurovision 2022: la seconda serata è in Alberta Ferretti

Valentino, da sempre brand del cuore di Laura, amica del direttore creativo Pierpaolo Piccioli, è stata la maison con cui Laura ha scelto di inaugurare il suo debutto da presentatrice dell’Eurovision 2022. Per la seconda sera invece, ora che l’emozione è ancora più calda e matura, la cantante sceglie di omaggiare la sua terra indossando l’eleganza e la femminilità contemporanea della romagnola Alberta Ferretti.

La stilista ha raccontato in esclusiva a Vogue come nascono i tre look pensati per Laura: “Per una serata così speciale, insieme a Laura abbiamo scelto delle silhouette che la facessero sentire a suo agio sul palco ma senza rinunciare all’effetto scenico, con volumi e ricami preziosi come maxi-volant in taffettà plissettato che creano maniche sorprendenti o una mantella con frange illuminata da una pioggia di cristalli”

I tre look infatti sono ultra glam e femminili, luminosi e sgargianti, come richiede da sempre il dress code dell’Eurovision, kermesse che da sempre punta sull’effetto scenico sorprendente delle performance degli artisti in gara e dell’intera narrazione dello show.

Rosso, nero e bianco: le tre nuance glam per tre meravigliosi abiti di scena

Alberta Ferretti scegli di raccontare la femminilità di Laura puntando su tre colori classici e glam del guardaroba femminile: la sensualità del rosso, l’eleganza del nero e l’austerità del bianco, espressi attraverso abiti da sogno, che giocano con tessuti, volumi e dettagli luminosi.

L’abito rosso in taffetà è un gioco di drappeggi e volant, un modello voluminoso che valorizza la silhouette grazie alla cintura in vita preziosa e luminosa, il più scenografico dei tre look, il tubino nero lungo è dal gusto retrò ma dinamico e contemporaneo grazie alle maniche in ampi volant a farfalla, la cintura è ancora il punto focale per valorizzare i fianchi protagonisti. Infine il bianco è un abito tubino senza bretelle, sinuoso e impreziosito da una mantella trasparente ricoperta da cristalli. Un dress code serale glam da favola.

Foto credit: Brunetti

