La cantante in occasione dell’Eurovision 2022 ha sfoggiato tre abiti completamente in rosa, disegnati per lei dallo stilista Valentino Pierpaolo Piccioli.

Laura Pausini ha sfoggiato tre elegantissimi abiti di tendenza, con il colore dell’anno il PP total Pink. Questo tonalità di rosa è stata presentata dallo stilista Piccioli a Parigi e poi riproposto per la cantante, in occasione del Song contest.

I tre look sfoggiati da Laura Pausini all’Eurovision 2022

Per la prima serata all’Eurovision, Laura Pausini ha sfoggiato tre look total pink stupendi. Il primo molto essenziale, dalle linee semplici e con una scollatura a barca. Il secondo invece, è stato impreziosito da alcune decorazioni floreali, un omaggio alla primavera che è fiorita. Il terzo molto più appariscente, completamente pieno di pailettes di un rosa più scuro. Il tutto era correlato anche da un make up con le stesse sfumature degli audaci abiti.

I tre abiti sono stati realizzati appositamente per la cantante da Piccioli, che come riporta il Fatto Quotidiano, dichiara: “Per Laura ho studiato quattro look in Pink PP – ha spiegato Pierpaolo Piccioli a Vogue -. Lavorare sul monocromo consente una neutralizzazione dello sguardo e una concentrazione sui dettagli tecnici del capo: la silhouette, i tagli, la superficie, le texture, i volumi. Sono abiti che celebrano lo studio della couture. Inoltre mi piaceva l’idea sacra e profana, un omaggio al Rinascimento e allo spirito edonistico di Laura. Abbiamo progettato abiti con volumi e lavorazioni importanti. Gli abiti diventano di chi li indossa e non viceversa. Laura deve esprimere se stessa e la sua creatività, in ogni momento e senza limiti“.

