La conduttrice ha postato una foto con sua figlia e un hater le ha minacciate di morte, adesso l’uomo è indagato per minacce e diffamazione.

Eleonora Daniele e sua figlia sono state vittime di uno spiacevole episodio sui social. E’ bastata una foto della conduttrice con sua figlia a far scatenare un hater che le ha minacciate di morte. Considerando la gravità dell’accaduto, la polizia postale ha subito preso i dovuti provvedimenti e ora l’uomo è indagato.

Minacce a Eleonora Daniele e sua figlia

ELEONORA DANIELE

Come riporta la Repubblica: “Tra le decine di apprezzamenti, emoticon con i cuori e gli abbracci, sotto l’istantanea pubblicata sui social, sono spuntate anche queste frasi: «Facciamo una strage, preparati idiota». Un post che fa scattare la massima allerta da parte degli agenti della postale. Frasi che mandano nel panico l’artista, proprio perché in alcune foto non è sola, ma con il marito e la sua piccina. «Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente», gli scriveva sempre la stessa persona.“

L’uomo ha usato uno pseudonimo ma la polizia postale è riuscita a risalire all’identità del 45enne napoletano. Gli agenti su richiesta del pm Pierluigi Cipolla, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per perquisirlo a Roma. Ora si sta valutando se la il 45enne sia capace di intendere e di volere, da questo dipenderanno le prossime tappe.

Ovviamente, la conduttrice non è l’unica ad aver subito queste minacce. Molte vip sono finite nel mirino degli hater: Sabrina Ferilli che è stata perseguitata, Pupo e tanti altri.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG