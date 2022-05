La star di Hollywood ha già due figli, il primogenito avuto con il marito Thomas Kail nel 2020 e ora ha annunciato di aspettarne un altro.

La bellissima Michelle Williams diventerà mamma per la terza volta. A dare questa splendida notizia è la stessa attrice, in occasione di un’intervista al magazine Variety. La felicità della star è alle stelle ed è molto impazienti di rivivere un’altra volta la gioia della maternità che non l’ha mai lasciata perchè mamma di due splendidi bambini.

L’annuncio di Michelle Williams

Come riporta TG Com24, l’attrice lo annuncia su Variety: “Sono felicissima. Con il passare degli anni, ti chiedi cosa potrebbero riservarti. Ed è emozionante scoprire che qualcosa che desideri ancora e ancora, avverrà nuovamente. Quella fortuna non è andata perduta né per me né per la mia famiglia“.

La star ha avuto il primo figlio con il marito Thomas Kail in pieno Lookdown, nel 2020. Lì è nato Heart primogenito della coppia. Michelle ha però anche una figlia di 16 anni, Matilda, nata dall’amore con Heath Ledger, negli anni 2000, prima della morte dell’attore. A 41 anni, l’attrice non immaginava di poter ritrovare la gioia della gravidanza ma sembra che ne sia molto felice. La coppia che va a gonfie vele dunque allargherà presto la sua bellissima famiglia. Insomma, la ragazza conosciuta come Jen in Dawson’s Creek ormai è decisamente una donna adulta e una bellissima mamma. Michelle ha anche accresciuto la sua fama e la sua carriera da allora, diventando una vera star di Hollywood.

