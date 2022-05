Un membro dei Kalush Orchestra, gruppo che rappresenta l’Ucraina all’Eurovision, è rimasto a Kiev per combattere la guerra contro la Russia.

L’Eurovision 2022 e le sue atmosfere fa dimenticare per un attimo la tragica realtà che si sta vivendo. La guerra non è ancora finita e un membro del Kalush Orchestra ha deciso di rimanere in Ucraina a difendere il suo Paese dalla Russia.

Kalush Orchestra: “Non siamo al completo, uno di noi è rimasto a Kiev”

La band Kalush Orchestra, rappresenta l’Ucraina in occasione dell’Eurovision 2022. Il gruppo ha avuto un permesso speciale dal governo per esibirsi a Torino, ma non sono al completo. Come riporta Donna Pop, la band ha dichiarato: “Uno di noi sta combattendo a Kiev a difesa della città. Come ci si abitua alla guerra? Non ci si abitua. Ti svegli ogni mattina con le esplosioni e non sai mai se i tuoi famigliari o amici sono ancora in vita, perché ogni giorno sull’Ucraina si abbattono decine di missili. Non sai mai qual è la prossima città o il posto che verrà colpito dagli attacchi. Come ci si può abituare?“.

Per quanto riguarda la loro esperienza al Song Contest, la band rilascia alcune dichiarazioni a La Stampa: “Prima della guerra eravamo dati al quinto posto, ciò significa che agli europei la canzone piace e ciò ci mette ancora maggior responsabilità sulle spalle.”

E ancora: “C’è il rischio che il folk vada scomparendo, ma unendolo al rap crediamo di avere creato un mix che funziona. Ci sono numerose band che fanno folk e altre che fanno musica moderna, ma nessuna è paragonabile a noi. Stefania [il singolo in gara all’Eurovision, ndr] ’lho scritta per mia madre molto tempo prima della guerra, ora ha acquisito nuovi significati perché molte persone hanno perso la mamma o ne sentono la mancanza. Altri sentono invece l’Ucraina come loro madrepatria e quindi la canzone è diventata loro cara con lo scoppio della guerra. Appena avremo finito qui dovremo tornare in Ucraina, dove abbiamo degli obblighi da rispettare.“

