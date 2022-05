La ballerina professionista Giulia Pauselli ha annunciato l’addio al noto programma per dedicarsi alla gravidanza: il suo messaggio.

L’abbiamo vista calcare il palco di Amici sotto vesti differenti. Prima da studentessa e concorrente, poi come ballerina professionista. Adesso, dopo cinque lunghi anni, Giulia Pauselli ha annunciato l’addio al programma per dedicarsi a ben altro “mestiere”…

Giulia Pauselli, addio ad Amici: le parole

Fonte foto: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi/

Solamente poche settimane fa, la tenera foto col pancione. Adesso, anche un lungo post social dove è lei stessa a raccontare quali progetti ha per il prossimo futuro. Giulia Pauselli ha scelto di dedicarsi a tempo pieno alla sua gravidanza e alla famiglia e dunque di dire addio ad Amici, un programma che l’ha fatta crescere sotto ogni punto di vista.

“Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni… Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena…non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la ‘mia tana’. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa. Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto ‘nel mondo'”, le parole della ballerina pubblicate su Instagram.

Poi ancora un messaggio per chi ha reso questi anni speciali: “Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma. Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina. senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano. Mi mancherà tutto di questo posto, anche le difficoltà ed i giorni più pesanti sicura che forse un giorno tornerò più forte di prima che la mia nuova vita da mamma potrà darmi una carica ed una risposta diversa a qualsiasi complessità troverò nella vita e sul posto di lavoro. Immensamente grata. Grazie Amici. Grazie Maria”.

Di seguito il post Instagram della ragazza:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG