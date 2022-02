Bellissima e bravissima: quali migliori aggettivi per descrivere Giulia Pauselli? Scopriamo chi è la ballerina professionista!

Il nome di Giulia Pauselli è entrato nella rosa dei ballerini professionisti di Amici, ma chi è davvero? Origini toscane, passione per l’arte ereditata dalla nonna (operatrice del teatro comunale di Firenze): vediamo da vicino tutte le sfumature della sua identità, partendo dalla biografia…

Chi è Giulia Pauselli?

Giulia Pauselli è del segno dei Pesci, nata a Firenze il 2 marzo 1991. Ha ereditato la passione per la danza dalla nonna, che le ha permesso di affacciarsi sul mondo del teatro in tenera età. Ballerina professionista con un passato come allieva di Amici, è proprio in seno alla trasmissione di Maria De Filippi che ha trovato un posto sicuro in cui far emergere il suo talento.

Ha conseguito il diploma presso il Teatro alla Scala di Milano, polo propulsivo di una carriera in costante fermento e forte di un tessuto di successi che hanno convinto pubblico e critica. Bella come il sole, lentiggini che lasciano il segno, non è certo una donna che può passare inosservata…

La vita privata di Giulia Pauselli: fidanzato e figli

Giulia è fidanzata con Marcello Sacchetta, un personaggio molto famoso. Lui, infatti, è uno dei ballerini professionisti di Amici e ha conquistato la sua dolce metà nel 2016. Da allora, non si sono più lasciati… Marcello Sacchetta è amico di un altro ballerino, Stefano De Martino, che fu un fugace flirt della Pauselli ai tempi della sua partecipazione al talent come concorrente! Com’è piccolo il mondo…

Poco dopo la fine della storia con De Martino (e prima di trovare la sua anima gemella in Sacchetta), Giulia Pauselli ha avuto una relazione con Giano Del Bufalo. Il cognome vi suona familiare? Esatto: è il fratello di Diana Del Bufalo!

Chi è il fidanzato di Giulia Pauselli?

Nel cuore di Giulia Pauselli scorre un sentimento romantico che tiene i fan incollati al suo profilo Instagram! Stiamo parlando della bellissima favola d’amore che vive al fianco del fidanzato, Marcello Sacchetta. Non solo condividono la gioia di un rapporto fatto di grande complicità ma sono anche colleghi!

La loro relazione prosegue da anni a gonfie vele e ha regalato a entrambi grandissime soddisfazioni. Non a caso, nel corso di una puntata di Amici del 2022 Marcello ha annunciato che la sua Giulia è incinta: sono in attesa del loro primo figlio. Un bambino desiderato già da tempo, come confessato in un’intervista del 2019 dal ballerino al settimanale Chi: “Amo Giulia. Viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito“.

5 curiosità su Giulia Pauselli

– Ama i tatuaggi e ne sfoggia diversi sul corpo, come si intravede in alcuni scatti sul suo profilo Instagram.

– Ha una grande passione per gli animali, specialmente per i cani (sui social tante foto in compagnia del suo amico a quattro zampe).

– In una intervista a Vero, aveva dichiarato di essersi trovata a un passo dall’anoressia quando lavorava alla Scala di Milano. Si vedeva “grassa e brutta”, ma ha brillantemente superato quell’oscura e pericolosissima illusione…

– È una donna dinamica e amante dello sport, specialmente del fitness!

– Le piace molto il mare, meta che le regala un rigenerante ritorno al relax nella cornice di una intensa carriera.

