Cristiano Malgioglio senza freni: l’artista ha promesso qualcosa di unico in caso di vittoria dell’Italia all’Eurovision 2022.

Mai banale e sempre sopra le righe. Cristiano Malgioglio si conferma un fuoriclasse e ai microfoni di Adnkronos, come riportato da Repubblica, si lancia in una clamorosa promessa a proposito dell’Eurovision 2022 di cui è commentatore tv per la Rai insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico.

Cristiano Maglioglio: la promessa sull’Eurovision

Cristiano Malgioglio

All’indomani dell’esordio dell’Eurovision Song Contest 2022 che lo vede commentatore televisivo per le reti Rai, Cristiano Malgioglio ha commentato lo share della prima serata, ma ha anche dato qualche giudizio a proposito degli artisti in gara. Non poteva mancare anche un pensiero all’Italia con tanto di promessa davvero “piccante”…

“Wow, che emozione. Devo dire che è stata una serata incredibile. L’Italia? Ovviamente so che sarà molto difficile vincere di nuovo dopo il trionfo dei Maneskin ma se vincono sfilerò in reggiseno e in perizoma“, ha dichiarato il buon showman.

Ancora parlando dei cantanti in gara: “Qualcuno mi ha rimproverato perché non dovrei dare giudizi sui cantanti in gara. Ma il cuore della Malgy batte per un solo artista quest’anno: sono pazza della voce di Sam Ryder. Io mi addormento con la sua voce nelle orecchie. Mi ha scritto ringraziandomi per quello che dico su di lui e quasi ho avuto un mancamento (ride ndr). Mi piacerebbe invitarlo a cena e cucinare per lui la parmigiana di melanzane”.

Nei pensieri di Malgioglio anche una particolare emozione provata al momento dell’esibizione del Portogallo: “Mi sono commosso quando ha cantato la concorrente portoghese, Maro: la sua ‘Saudade Saudade’ mi ha fatto pensare a mia sorella Francesca, che è scomparsa 4 anni fa e amava molto il fado”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG