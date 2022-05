Sara Tommasi ha ammesso di rivedere in Britney Spears alcune atteggiamenti, sbagliati, vissuti in prima persona. Le sue parole.

Uno scatto senza veli sui social, dichiarazioni sempre molto forti. Britney Spears, forse, non sta attraversando un momento troppo semplice della sua vita e, nonostante il matrimonio ormai imminente, le sue azioni lasciano intravedere la necessità di essere aiutata. Almeno questa è la visione di Sara Tommasi che a Fanpage ha in qualche modo paragonato il suo vissuto, con ciò che sta accadendo ora alla ex Spice Girls.

Sara Tommasi e il confronto con Britney Spears

Sara Tommasi

Sara Tommasi ha voluto rispondere a Fanpage non appena si è sentita chiamata in causa sul paragone con Britney Spears. Dalla lettera della soubretta, alla fine, è uscita fuori una bella intervista a 360°.

Sulla sua attualità, la donna ha detto: “Ora sto bene. Vengo da un periodo molto positivo grazie al matrimonio, grazie a chi mi è stato vicino senza interessi, grazie a mamma che purtroppo non c’è più, grazie a mia nonna”.

Soffermandosi sull’ex Spice Girls: “Devo dire che il paragone con Britney Spears in questo senso regge, perché forse lei non è molto lucida al momento per comportarsi così. Se riconosco segnali di squilibrio in lei? Assolutamente. Pubblicarsi nuda, gestire la propria immagine in quel modo. Succedeva anche a me. Succedeva quando non stavo bene e cominciavo a spogliarmi nuda sulle piattaforme o per strada, mi facevo fotografare. Questo è un segnale chiaro di una persona che non sta bene e che forse va aiutata”.

Ancora sul suo passato: “Di quel periodo ricordo persone negative che mi hanno fatto sbagliare, ma la colpa è tutta mia. La colpa è mia perché ho permesso a queste persone di prendere il sopravvento, di darmi consigli sbagliati. Adesso sto bene e so valutare cosa è giusto e cosa è sbagliato per me”.

Di seguito anche il post Instagram della Tommasi in riferimento alla sua intervista e al paragone con quanto starebbe accadendo alla Spears:

