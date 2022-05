Fabio Fulco si sposa. Dalla proposta al ‘sì’ della sua Veronica Papa, l’attore ha raccontato tutto con un post su Instagram.

Si parlava da tempo delle loro nozze. Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Fabio Fulco e Veronica Papa si diranno presto il fatidico ‘sì’ che li renderà marito e moglie. A raccontare la proposta, e la risposta, è stato lo stesso attore con un post sui social.

Fabio Fulco si sposa con Veronica Papa

Fabio Fulco

Dal 2019 formano una bellissima coppia e finalmente ecco arrivato il momento dello step successivo. Fabio Fulco e Veronica Papa si sposeranno molto presto. La proposta è andata in scena nelle scorse ore nella bellissima cornice di Amalfi. A raccontare, sebbene non in maniera dettagliata, il tutto, è stato proprio il noto attore con un messaggio pubblicato su Instagram con tanto di foto molto romantica.

“Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HA DETTO SIIIIIIIIIIII”, le parole di Fulco che accompagnano uno scatto insieme alla sua Veronica.

I due, quindi, si sposeranno molto presto. Ricordiamo che la coppia si era conosciuta grazie ad amici in comune per una questione di lavoro e dal 2019 avevano inziato a fare coppia fissa. Dopo la difficile separazione da Cristina Chiabotto, giunta alla fine dopo 12 anni di storia, dunque, per l’attore finalmente il coronamento di quello che era il suo sogno: sposarsi.

Non resta, ora, che attendere i dettagli più importanti come la data e ogni altra informazione.

Di seguito l’annuncio social dell’attore con un post su Instagram:

