Modella, attrice e tanto altro. Laetitia Casta si racconta a Vanity Fair a tuttotondo rivelando anche aneddoti fino ad oggi sconosciuti.

Intervista tra vita privata e lavoro per Laetitia Casta, modella e attrice francese molto nota anche in Italia. La donna si è raccontata a 360° a Vanity Fair nel numero 20 in edicola fino al 17 maggio. Diversi i passaggi degni nota con tante curiosità inedite.

Laetitia Casta: lavoro, vita privata e confessioni

Le dichiarazioni di Laetitia Casta sono quasi tutte incentrate sul suo rapporto con l’amore, la visione del “cuore” e sulla crescita personale nella conoscenza di se stessi.

“Parlo spesso di cuore? Certo, è quello che ci permette di vivere! Finché il cuore batte tutto il resto funziona, no?”, ha detto la donna. “Il cuore simbolo dell’amore? Ci sono diversi tipi di amore: l’amore degli altri, l’amor proprio, l’amore per quello che si fa… Credo proprio che sia l’amore l’energia più potente”.

Da queste parole, una riflessione anche molto più intima: “Se da piccola mi era chiara la distizione tra omo e etero? Era più una questione di genere che di sessualità. Mi chiedevo: ‘perché sono una ragazza e non un ragazzo?’. Ho sempre preferito gli abiti maschili a quelli femminili. Pensi che da piccola volevo mettermi gonna e pantaloni insieme. Non capivo perché la gonna dovesse essere per me e perché avrebbe dovuto definirmi”.

E ancora a livello personale, la Casta ha ammesso: “La vita ha voluto così, ma poteva andare diversamente. Le persone suscitano in me sentimenti ed emozioni che prescindono dal loro genere. Per esempio, quello che mi attrae di un uomo non è tanto il suo lato maschile, ma quello femminile. Non ho alcun bisogno della rappresentazione stereotipata del maschio “forte”, delle persone mi colpisce piuttosto la fragilità. Non mi sono mai innamorata di una donna, ma le mie prime esperienze alla scoperta della sessualità sono state con una ragazza. Non mi crea problemi dirlo. A una certa età non si sa troppo bene che direzione prendere, è poi la vita a metterci sulla nostra strada”.

Di seguito il post Instagram di Vanity Fair Italia con alcune delle parole della modella:

