Lo scrittore montano ha detto la sua in merito alle molestie denunciate da alcune donne in occasione dell’Adunata degli alpini, ma la sua opinione desta scalpore.

Mauro Corona a CartaBianca è stato invitato da Bianca Berlinguer a dire il suo parere sulle molestie all’Adunata degli alpini. Lo scrittore, dunque, comincia a parlare di “montatura” e sminuisce tutto. La reazione della conduttrice e del pubblico è di incredulità.

La posizione di Mauro Corona sulle molestie all’Adunata degli alpini

Mauro Corona

Lo scrittore, come riporta il Corriere, dichiara: “Insomma le violenze ci sono state, chiamiamole violenze… Io penso a una cosa un po’ montata. Forse qualche giovinastro con il cappello degli alpini che comprano sulle bancarelle. Gli alpini quelli che conosco io non hanno neanche la stupidità di fare quei gesti lì. Penso a una cosa un po’ montata“. Dunque, Corona ha sminuito del tutto il problema dichiarando che possa essere stata tutta una montatura, ma le denunce? Proprio in merito a questo, la stessa Bianca Berlinguer fa notare allo scrittore: “Beh montata no, ci sono donne che hanno denunciato“.

Insomma, anche questa volta Corona fa discutere e crea polemiche sulla sue posizioni “fuori dal coro” ma che spesso non incontrano il favore dell’opinione pubblica. Infatti, alcune donne hanno denunciato diverse molestie durante il 93esimo anniversario dell’adunata degli alpini, prevista a Rimini. Lo stesso ministro della Difesa Lorenzo Guerini, come riporta il Sole 24 Ore, dichiara: “I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi – ha detto il ministro -. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati. Episodi, voglio ribadirlo con forza, che sarebbero all’opposto dei valori degli Alpini e di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni“.

