Il critico d’arte che aveva lanciato pesanti considerazioni sui Ferragnez ora sembra ritrattare tutto e, anzi, parla addirittura di ammirazione.

Vittorio Sgarbi torna a parlare su Mow Magazine dovrebbe avrebbe fatto delle dichiarazioni negative su Chiara Ferragni e Fedez. Il critico ha spiegato che quelle era una vecchia intervista riportata in auge da Dagospia. A quanto pare ora Sgarbi non la pensa più allo stesso modo e ritratta gli insulti fatti in passato.

Le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi

Come riporta Gossip e TV, Sgarbi si rimangia alcune delle ultime dichiarazioni che sono state menzionate sui Ferragnez che fanno parte di una vecchia intervista. A Chiara Ferragni dava della “vecchi befana” e al rapper lo definiva “mezzo marito”. Il critico ritratta tutto: “Rileggendo le mie dichiarazioni sui Ferragnez, mi sono stupito di me stesso: non mi riconosco. Mi viene da dire che quel giorno devo essere stato davvero di cattivo umore. Nutro grande ammirazione per loro, tant’è che ho inserito lei nella mostra su Botticelli che feci al Mart di Rovereto. “Vecchia befana” e “mezzo marito”? Chissà perché l’ho detto…“

Con sorpresa, Sgarbi usa un tono pacato anche nei confronti di Mughini dopo la lite al Maurizio Costanzo Show e dichiara: “Beh, la mia estetica è l’incidente, l’imprevisto. L’attacco di Mughini è stato un incidente, un imprevisto sublime. Pensa cosa sarebbe stata quella puntata del Maurizio Costanzo Show senza quel momento: praticamente, una cartolina. Col cantante che fa il cantante da 40 anni, il comico che dice le sue barzellette da 40 anni. Trovare un Mughini così spontaneamente disposto alla rissa, invece, ha fatto saltare il banco: non posso che essergliene particolarmente grato.”

