La cantante farà presto il secondo anniversario di nozze e ci si domanda se voglia anche allargare la famiglia, proprio lei fa chiarezza sulla questione “figli”.

Elettra Lamborghini è sposata con il deejay Afrojack da quasi due anni. In occasione di un’intervista sul settimanale Di Più, la cantante risponde alla domanda se voglia o meno allargare la famiglia. L’anniversario è alle porte, il matrimonio sembra andare a gonfie vele e in molti si aspettano un figlio dalla coppia.

Le dichiarazioni di Elettra Lamborghini

Elettra Miura Lamborghini

Elettra Lamborghini ha fatto chiarezza sulla possibilità di avere un figlio ora ma la risposta è stata negativa . Come riporta Gossip e Tv, la cantante dichiara: “Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”.

L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi non ha dunque intenzione di avere figli al momento. Il motivo però è legato a un fattore di tempo. La cantante vuole potersi prendere una pausa dagli impegni lavorativi per dedicarsi al figlio pienamente. Ora, dunque, non sarebbe il periodo giusto considerando i suoi tanti impegni in tv, non ultimo il programma comico, Only Fun, che conduce su Nove.

Gli impegni sono dunque troppi al momento, tanto che la coppia fa fatica a vedersi per stare insieme: “Facciamo i salti mortali per trascorrere insieme più tempo possibile, per starci vicino a vicenda. Perché anche se io faccio tante cose, alla fine la mia attività preferita in assoluto è fare la moglie“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG