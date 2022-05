L’ex volto de La Pupa e il Secchione è stato vittima di una truffa telefonica che gli ha portato via ben 10 mila euro, il personal trainer racconta la sua disavventura sui social.

Una brutta giornata per Francesco Chiofalo che rispondendo a una chiamata è stato truffato di una somma consistente. Il personal trainer ha perso 10 mila euro, dopo che gli è stato chiuso il telefono il suo conto era prosciugato.

Com’è stato truffato Francesco Chiofalo

Il personal trainer ha raccontato di essere stato chiamato da un numero di telefono della sua banca con il quale aveva già avuto dei contatti. La voce lo ha avvisato che il suo conto stesse per essere hackerato. A quel punto, Chiofalo ha dato tutti i dati personali che gli sono stati richiesti al telefono e, una volta ottenute le informazioni, chi era dall’altra parte della cornetta gli ha chiuso la chiamata. Il personal trainer ha capito in quel momento di essere stato truffato, infatti il suo conto era stato subito prosciugato. Purtroppo non ha potuto fare nulla per recuperare i 10 mila euro.

L’ex volto de La Pupa e il Secchione ha raccontato la sua frustrazione sui social, come riporta Caffeina: “Praticamente il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia. Ho chiamato anche il mio avvocato e praticamente sembra che nessuno possa fare niente e me la devo prendere tra virgolette in quel posto. Sono veramente inc****to nero”. Il bonifico, dunque, è stato fatto proprio dal suo conto e non potrà avere nessun rimborso dalla banca.

