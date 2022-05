All’Eurovision 2022 l’omaggio alla regina della tv italiana è durato davvero pochissimo e questo ha fatto storcere il naso a molti.

Sul palco dell’Eurovision 2022 l’omaggio alla grande Raffaella Carrà ha suscitato molte polemiche. Il tutto si è ridotto ad uno stacchetto sulle note di Fiesta, durato meno di un minuto. Considerando che già Laura Pausini lo aveva anticipato in conferenza stampa, molti ritengono “indegno” il modo in cui è stata ricordata la conduttrice e showgirl.

Polemica all’Eurovision per l’omaggio a Raffaella Carrà

Seppur si possa immaginare che l’Eurovision abbia dei ritmi serrati, in molti hanno ritenuto l’omaggio a Raffaella Carrà non adeguato e troppo breve. Luca Vismara è intervenuto sulla questione dichiarando su Twitter: “Raffaella Carrà ha riportato l’Eurovision in Italia e l’Italia all’Eurovision. Questo ‘omaggio’ a lei dedicato è indegno. Ma come si fa a liquidarla in 30 secondi neanche? Ma stiamo scherzando?“. E ancora un altro commento negativo: “Allora cari signori gentili signori dell’eurovision non amo le polemiche insomma evito le polemiche ma se questo era l’unico omaggio FORSE VOI DOVRESTE AVERE UN PO’ DI RISPETTO PER RAFFAELLA, PER RAFFAELLA CARRÀ“.

Oltre a questi sono state fatte diverse polemiche sull’organizzazione del ricordo della Carrà. Il motivo può derivare anche dal fatto che Laura Pausini aveva già anticipato l’omaggio a Raffaella in conferenza stampa: “Posso dire che io sono stata la prima a proporre l’omaggio per Raffaella. Certo, l’Eurovision non è come Sanremo dove hai più tempo per fare determinate cose, qui non hai tanto tempo per realizzare tutte le idee che possono venirci in mente, ma lei non possiamo non citarla. Per me, per l’Italia, per la Spagna e per molti paesi dell’Europa è un’icona. Perciò sì, lei sarà qui con noi.“

