La nota attrice di Beautiful Katherine Kelly Lang ha mostrato cosa le è successo: un brutto incidente a cavallo e tre ossa rotte.

Una giornata a cavallo, in mezzo alla natura e con la voglia di vivere una bella avventura. Invece, per Katherine Kelly Lang, o se preferite ‘Brooke’ di Beautiful, la passeggiata in sella è finita decisamente male.

Caduta da cavallo per Katherine Kelly Lang: come sta

Katherine Kelly Lang

A raccontare quanto accaduto è stata proprio Katherine Kelly Lang, la nota attrice che interpreta Brooke Logan in ‘Beautiful’. La donna è finita in ospedale con tre ossa rotte dopo un brutto incidente a cavallo. Solo un successivo interventoha rimesso in sesto piede e caviglia.

“Ho iniziato un bellissimo giro con gli amici”, ha spiegato la donna su Instagram pubblicando foto e video della passeggiata a cavallo. “Il nostro obiettivo era fare 40 miglia per allenarci alla corsa delle 50 miglia prevista per giugno. A circa 16 miglia sono scesa per camminare lungo un sentiero ripido e molto roccioso così da poter fare riposare il mio cavallo. In quel momento sono inciampata su una roccia. Il piede e la caviglia si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo”.

Fortunatamente i soccorsi sono stati abbastanza rapidi: “L’ambulanza mi ha portato in ospedale e le radiografie hanno mostrato tre ossa rotte nella caviglia. Ho subito un intervento chirurgico a tarda notte e ora ho barre, spilli e viti nella caviglia”.

Per un po’ l’attrice dovrà stare ferma: “Per sei settimane non potrò mettere nessun carico sul mio piede, ma andrò comunque a lavorare più avanti questa settimana e cercherò di guarire velocemente in modo da poter fare tutte le cose che amo”, ha spiegato ancora sui social.

Di seguito il post Instagram della donna nel quale ha mostrato le immagini della passeggiata a cavallo ma anche delle conseguenze dell’incidente subito:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG