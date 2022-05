La neo moglie di Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, ha mostrato sui social un anello di diamanti dal costo davvero elevato.

Il loro matrimonio è stato uno degli eventi più chiacchierati dell’ultimo periodo. Parliamo di Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, figlio dell’ex calciatore David. Tra i due l’amore va a gonfie vele e anche dopo il matrimonio non mancano scatti social insieme che, spesso, attirano l’attenzione dei fan. L’ultimo post Instagram della bella ragazza ha colpito in modo particolare per via dell’anello al dito. Un gioiello dall’altissimo valore.

Nicola Peltz e l’anello: il costo

Nicola Peltz

Il matrimonio tra Nicola Peltz e Brooklyin Beckham, avvenuto lo scorso 9 aprile, come detto, sembra procedere alla grande. In queste ultime ore la ragazza ha esibito sui social alcuni selfie singoli e di coppia. Una di queste foto ha attirato l’attenzione dei seguaci per via del costosissimo anello al dito.

Sebbene la donna avesse già mostrato in passato un anello di fidanzamento del valore di 450 mila dollari. Questa volta, la bella Nicola ha stupito tutti con un altro gioiello davvero incredibile. Al dito, infatti, la ragazza ha fatto vedere oltre alla fede nuziale ricoperta di diamanti dal valore di 50 mila euro l’uno circa, un altro “gingillo” con un enorme diamante al centro tra gli 8 e i 10 carati. Secondo le stime degli esperti, si tratta di un anello che può valere anche 700 mila euro.

Secondo le indiscrezioni, si pensa che Brooklyn possa aver regalato alla moglie tale gioiello prima del matrimonio.

Il giovane Beckham sembra proprio seguire le orme di suo padre David che, negli anni, ha sempre regalato tante attenzioni alla moglie Victoria tra regali di lusso e tanto altro. Insomma, in questo caso sembra giusto dire che… buon sangue non mente.

Di seguito il post Instagram della donna dove mostra l’anello:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG