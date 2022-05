Il giorno del fatidico ‘sì’ è sempre più vicino. Beatrice Valli e Marco Fantini saranno presto sposi. Sui social arrivano i primi dettagli del tanto atteso matrimonio. A svelarli è la giovane donna con alcune stories dedicate ai seguaci.

La data del matrimonio è stata scelta e confermata. Il prossimo 29 maggio i due ragazzi diventeranno ufficialmente marito e moglie. La coppia, diventata famosa grazie a ‘Uomini e Donne’, è tanto seguita sui social e può vantare moltissimi ammiratori. Proprio questi ultimi hanno chiesto alla donna qualche dettaglio in più sulle nozze e sui preparativi.

La ragazza, in queste ore, attraverso una serie di stories social, ha deciso di raccontare qualcosa. Sul vestito della sposa, per esempio, ecco qualche indiscrezione arrivata da sua figlia Azzurra: “E’ bianco e lungo”.

Sulla prova capelli, invece, è la diretta interessata a parlare: “Ne abbiamo fatte due, mezza giornata ne abbiamo fatta una, poi non andava bene e ne abbiamo fatta un’altra”. Un passaggio anche sul ruolo che ricopriranno i tre figli: “Sarà qualcosa di speciale”, si è limitata a dire la Valli.

Qualche passaggio anche sulle emozioni di questi giorni: “Oggi mi sono super emozionata quando ho fatto la prova perché quando ero tutta pronta e preparata, lì mi sono resa conto che tra pochissimo mi sposerò”.

Insomma, nonostante la volontà di raccontare qualcosa in più sul matrimonio, la ragazza ha preferito comunque mantenere un certo mistero e riservatezza.

Questo, invece, il suo ultimo post su Instagram nel quale conferma la voglia di raccontare ma anche la lunga lista di impegni che la sta tenendo decisamente occupata:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram