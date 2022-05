Adelaide De Martino, sorella di Stefano, si è rifatta il seno e nel post operatorio ha avuto bisogno di aiuto.

La sorella di Stefano De Martino, Adelaide, si è sottoposta nei giorni scorsi ad un intervento di chirurgia estetica al seno. Nelle ore successive ha avuto bisogno di aiuto per compiere anche le più semplici azioni. Ecco perché sui suoi social ha voluto mandare un ringraziamento speciale…

La sorella di Stefano De Martino: il post social dopo l’intervento

Stefano De Martino

“Solo tu potevi sopportarmi e supportami in questi mesi”, inzia in questo modo il post Instagram di Adelaide, sorella di Stefano De Martino, per ringraziare niente meno che sua madre per tutto l’aiuto che le ha dato in questi giorni delicati. La ragazza, infatti, si è sottoposta nelle scorse giornate ad un’operazione al seno che ne ha comportato alcune difficoltà di movimento anche per le azioni più semplici da compiere.

“Sei stata le mie mani e le mie braccia. Grazie perché sei sempre dalla mia parte. Ti amo”, il resto del messaggio pubblicato dalla sorella del noto ballerino e conduttore. Le parole della ragazza sono in aggiunta ad alcune fotografie e video di queste settimane di riabilitazione senologica. Adelaide, infatti, evidentemente ha avuto problemi di mobilità dopo l’operazione e a dovuto chiedere una mano, nel vero senso della parola, alla madre, Mariarosa.

Nei filmati pubblicati sui social, infatti, ecco la signora prendersi cura della figlia, imboccarla al momento del pranzo e spalmarle la crema sul viso al mattino.

Per rassicurare tutti i lettori e i fan della ragazza, quanto accaduto è del tutto normale. Infatti, subito dopo l’operazione per rifare il seno, è possibile che, per alcuni giorni, le pazienti si ritrovino a soffrire di una maggior rigidità delle braccia e dunque ad avere problemi di mobilità a causa dei processi riparativi cicatriziali nella zona ascellare. In questo caso, per fortuna che la giovane donna ha avuto una aiutante davvero eccellente…

Di seguito il post su Instagram della ragazza:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG