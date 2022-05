La campionessa Sofia Goggia – ospite a Amici – ha nominato Maria De Filippi ambassador delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Sofia Goggia ha tolto per una sera la tuta da sci per calcare il palco di uno degli show più famosi d’Italia, ossia Amici di Maria De Filippi. Una volta arrivata in studio la campionessa ha incoraggiato i concorrenti del programma tv e aa seguire ha nominato la conduttrice ambassador delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

“Grazie Maria perché sono onorata di stare su questo palco e per me è un’emozione vedere tanti valori comuni tra i tuoi ragazzi e il nostro sport. E’ veramente bello perché c’è tanto sacrificio, quindi complimenti ai finalisti perché sono a un passo dal sogno”, ha detto la campionessa di sci.

Sofia Goggia

Sofia Goggia ad Amici: la nomina di Maria De Filippi

A sorpresa la campionessa olimpica Sofia Goggia ha nominato Maria De Filippi ambassador delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

“So che sei una grande sportiva, sei un’eccellenza italiana e soprattutto sei amata da tutti ed è per questo che ti nomino ambassador dei giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026”, ha dichiarato la campionessa tra gli applausi del pubblico e la gratitudine della conduttrice, che l’ha salutata con un grande sorriso prima della finale dello show (dove ha trionfato Luigi Strangis).

In tanti non vedono l’ora di sapere quale saranno le attività svolte da Maria De Filippi in qualità di ambassador delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e, soprattutto, quali importanti traguardi raggiungerà Sofia Goggia durante la sua – finora straordinaria – carriera sportiva.

