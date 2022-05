Gwyneth Paltrow ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto per scopi benefici: si tratta di pannolini di lusso in lana d’alpaca da 120 dollari al pacco.

Dopo le candele “al profumo delle sue parti intime”, Gwyneth Paltrow ha lanciato attraverso il suo sito, Goop, un nuovo prodotto destinato a far discutere: si tratta di pannolini venduti al prezzo di 120 dollari al pacco e foderati in lana vergine di alpaca, con chiusure in pietre preziose. L’attrice ha svelato che si tratterebbe di un prodotto “fake”, realizzato al fine di protestare contro il salatissimo aumento del costo dei pannolini per bebè negli Stati Uniti.

Gwyneth Paltrow: i pannolini da 120 dollari al pacco

Negli Stati Uniti i pannolini per bambini sono tassati come beni di lusso e per questo Gwyneth Paltrow ha deciso di lanciare sul mercato i The Diapér, dei pannolini di lusso da 120 dollari al pacco. Prima di essere travolta da una nuova ondata di polemiche per l’ennesimo prodotto scandalo, la stessa attrice si è sbrigata a spiegare di aver realizzato i pannolini per protesta: 120 dollari è infatti il sovrapprezzo che molte famiglie americane sono costrette a fronteggiare ogni anno per comprare un accessorio essenziale per i loro bambini.

La Paltrow ha chiarito la questione con un video sui social dove ha invitato i suoi fan a fare la loro parte con una donazione per Baby2Baby, associazione senza scopo di lucro che si impegna a fornire pannolini e altri beni di prima necessità alle famiglie più bisognose.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG