La nota attrice Gwyneth Paltrow ha lanciato una nuova candela alla vagina per difendere i diritti delle donne.

Come molti sapranno, Gwyneth Paltrow in passato ha riscosso un grande successo grazie ad una candela alla vagina. Successo che ha deciso di replicare con un nuovo prodotto in edizione limitata e che ha come obiettivo quello di celebrare la libertà di scelta per le donne e con essa il diritto alla privacy.

Una scelta messa in atto in occasione dell’anniversario della sentenza Roe contro Wade che è stata il 22 Gennaio.

La nuova candela della Paltrow è dedicata a tutte le donne

Dopo il successo della prima, Gwyneth Paltrow ha deciso di replicare la sua candela alla vagina mettendola in vendita in edizione limitata.

Il nuovo prodotto è nato però con uno scopo ben diverso dal primo. E cioè quello di celebrare il potere delle donne e, sopratutto i loro diritti.

Il nome della candela in questione sarà “Hands off my vagina” che significa letteralmente “Giù le mani dalla mia vagina”. Il prodotto è stato realizzato per sostenere la ACLU Foundation e servirà a sostenere il diritto di libera scelta delle donne.

Un prodotto che la stessa Gwyneth ha deciso di promuovere dichiarando che nella parola vagina si racchiude un grande potere. Potere che è quindi giunto il momento di reclamare.

Com’è stata realizzata la candela alla vagina

Trattandosi di una nuova candela, la “Hands off my vagina” è stata realizzata in cera vegetale e racchiude diverse fragranze come quella di cipresso hinoki (che ha proprietà calmanti) e quella di rosa damascena (che dona equilibrio). Ci sono poi aroma di cacao tostato e di coriandolo, inseriti rispettivamente per donare un tocco di sensualità e di energia in più.

Cosa che si sposa con il ruolo tipico di ogni candela che è da sempre quello di spingere all’introspezione così come alla speranza.

Nata per celebrare il potere femminile, la nuova candela della Paltrow avrà inoltre una durata di 60 ore ed è stata realizzata con il brand Heretic Parfum. Il suo costo sarà di 74 dollari dei quali ben 25 andranno alla Aclu Foundation.

