Che durata ha il Green pass dopo la terza dose di vaccino anti Covid? Il Governo, in attesa della quarta inoculazione, lo rende illimitato.

Il Governo ha preso un importante decisione in merito alla durata del Green pass di coloro che hanno già effettuato la terza dose di vaccino anti Covid. In attesa della comunicazione dell’Ema e dell’Aifa sulla quarta inoculazione, il certificato verde avrà una durata illimitata.

Green pass dopo la terza dose: modifiche sulla durata

Il decreto attualmente in vigore prevede che, dall’1 febbraio 2022, il Green pass rafforzato abbia validità sei mesi. Eppure, sembra che il Governo abbia deciso di annullare la scadenza delle certificazioni verdi rilasciate a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e ai guariti. Nello specifico, quanti hanno già ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid non vedranno più scadere il proprio Green pass. Il motivo che ha spinto i vertici a prendere questa decisione è molto semplice: visto che la terza inoculazione è stata autorizzata a metà settembre 2021, molti certificati sono in scadenza ed è necessario trovare una soluzione.

Ovviamente, il Governo ha deciso di percorrere questa strada in attesa delle decisione dell’Ema e dell’Aifa sulla quarta dose. Pertanto, coloro che hanno già ricevuto la terza inoculazione avranno un certificato verde illimitato. Questa, almeno, sarà la situazione fino al via libera delle agenzie proposte in merito alla successiva somministrazione del farmaco anti Covid.

Situazione scuola e turismo: nessun cambiamento

Mentre il Green pass dopo la terza dose non avrà scadenza, il Governo ha deciso di non apportare alcun cambiamento sul fronte scuola e turismo. Per quel che riguarda gli studenti, sembra fuori discussione il via libera sui positivi vaccinati e asintomatici in classe. Per il mondo del turismo, invece, si sta valutando la possibilità di riconoscere il certificato verde ai turisti stranieri che intendono trascorrere un periodo di vacanza sulle Alpi. Affinché ciò avvenga, però, è necessario che il ministro della Salute Roberto Speranza firmi un’ordinanza che preveda corridoi Covid free. Pertanto, l’unico cambiamento che, al momento, sembra deciso riguarda soltanto il Green pass illimitato dopo la terza dose di vaccino.

