Il buongiorno speciale per un amico non può essere banale. Diamo uno sguardo alle frasi, alle citazioni e agli aforismi più belli di sempre.

Un amico è quanto di più prezioso si possa avere nella vita. Talvolta, i best friends ci danno più soddisfazione dei fidanzati, per cui meritano qualche messaggio dolce. Un buongiorno speciale per un amico, ad esempio, è sempre apprezzato. Vediamo le frasi e le citazioni più adatte per l’occasione.

Buongiorno speciale per un amico: cosa scrivere?

Dare il buongiorno a qualcuno, anche se può sembrare un gesto scontato, è molto importante. E’ così, infatti, che si dimostra ad una persona la propria vicinanza. Non deve esserci in ballo un’occasione speciale e non deve neanche essere un messaggio forzato: la spontaneità, anche questo caso, fa da padrona. Le frasi di buongiorno per amici sono tantissime, alcune profonde e altre un po’ meno. Ovviamente, vanno scelte in base al destinatario. Inutile usare l’ironia quando dall’altro lato abbiamo un soggetto a dir poco permaloso; così come è too much una citazione al miele per una persona che non sa cosa sia la dolcezza. In ogni modo, un semplice ‘buongiorno amico mio’ è da evitare. Di seguito, una selezione delle frasi per augurare buongiorno agli amici più belle di sempre:

Se mai mi chiedessero “cosa ti serve la mattina per sorridere?” Di primo impatto risponderei: un caffè, un cornetto e un giorno di ferie. Ma poi, pensandoci bene, mi basta consultare il mio amico del cuore.

Grazie per sopportarmi ogni santo giorno di questa vita insieme, amico mio. Ma cosa farei se non ci fossi tu ad alleggerire le mie giornate? Ti auguro una piacevole giornata.

Lo scatto del mattino è un ricordo della nostra amicizia che, come la fotografia, ferma il tempo inesorabile e sigilla in eterno quanto è passato di lì. Buona giornata mio dolce amico.

Non è necessario una ricorrenza per augurare il meglio al proprio amico. Basta anche solo una mattina, una come tante altre, in cui ti alzi e stranamente pensi: sono fortunato. Buon giorno amico mio.

Avere ogni giorno la certezza della presenza di un amico a fianco: e la vita diventa di colpo più semplice. Buongiornissimo!

Nessun freddo, nessuna pioggia, nemmeno il maltempo può impedire di rallentare la tua forza. Che sia per te una giornata piena di entusiasmo e di benessere: ti voglio bene!

Non lasciare mai che una nuvola passeggera possa in qualche modo intralciare la tua serenità. Buongiorno amico mio.

Un amico serve anche a trasformare un giorno in un buongiorno.

Ed è proprio quando fuori fa freddo e non voglio alzarmi dal letto, quando ho fame ma talmente sonno da non riuscire a raggiungere la cucina, quando devo correre a lavoro ma il caffè non sale, che allora ho bisogno del sostegno del mio migliore amico: buongiorno!

Ti lamenti sempre che la mattina sei stanco, che non ce la fai ad alzarti dal letto, che la distanza che intercorre tra il tuo corpo e l’armadio è il viaggio più impervio che tu compia… e allora ho pensato bene di svegliarti io con la giusta carica e la giusta dose di energia con questo buongiorno!

Che tu sia avvolto nelle coperte o già sulla scrivania del lavoro, in pigiama o in giacca e cravatta, in casa o in macchina: ovunque tu sia… buongiorno amico mio!

La ricetta per la giusta carica: caffè, cornetto e il messaggio di buon giorno al proprio amico!

Sempre di corsa e perennemente in ritardo, eppure il messaggio per augurarti buongiorno non lo scordo mai!

Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle adesso. (Paulo Coelho).

Dio ha sempre qualcosa per noi, una chiave per ogni problema, una luce per ogni ombra, un sollievo per ogni dolore e un piano per ogni giorno. Buona giornata. (Lorenza Vellucci).

Ho sempre sognato un’amicizia unica e speciale come quella descritta da libri e film e, ora che ci sei, è pura magia. Ti auguro una splendida giornata amico mio!

Messaggi di buongiorno per amici

Le frasi di buongiorno ad un’amica, così come quelle per un amico, possono essere interscambiabili. Dovete soltanto ricordarvi di usare il femminile o il maschile in base alle vostre esigenze: ne va del vostro legame. Qualcuno un po’ troppo suscettibile, infatti, potrebbe offendersi e pensare che avete dedicato poco tempo anche solo al ‘copiare’ la citazione dal web. Di seguito, una selezione dei migliori ‘buongiorno amica speciale’:

Non c’è giorno che io non ringrazi per la tua amicizia: la cosa più rara e vera che mi sia mai concessa. Ecco perché ogni giorno, se c’è un amico, è sempre un buon giorno a prescindere.

Sembra una stupidaggine ma augurarti il buongiorno mi fa venire il buon umore, diminuisce la malinconia, e azzera la distanza che intercorre tra di noi… e allora: buongiorno amico mio!

Il buon giorno è sempre l’alba di un qualcosa… e due amici che si augurano una buona giornata rincorrono ognuno per la sua strada, stretti per la mano invisibile, la via dei loro sogni.

È così da tanti anni a questa parte e non mi stancherò mai di ripeterlo. Buon giorno amico mio, sei la persona migliore che conosco.

Quando un amico ti augura il buongiorno, ci si può solo che aspettare il meglio.

E un’altra notte è andata, amico mio, con tutte le sue vicissitudini. Aspettiamo preparati l’alba di un nuovo giorno, con nuove storie da vedere, ascoltare, vivere. Io sarò sempre pronto ad ascoltarle. Trasforma questa giornata in qualcosa di meraviglioso. Buongiorno!

Svegliati, apri gli occhi e sorseggia una tazza di amorevole amicizia. Mangia un pezzo del mio cuore e non averne mai abbastanza. Buongiorno amico mio!

Sei un concentrato di energia e passione, di bontà e lealtà. Sei esattamente il fratello che tanto avrei voluto. Buongiorno a te!

Ogni volta in cui ti sentirai triste, amico mio, ricorda tutti i momenti felici e le persone che ti vogliono bene: tutto ciò ti farà comprendere quanto tu sia unico e speciale per ognuno di noi. Buongiornissimo!.

